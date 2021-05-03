醫科生酒醉墜河死因成謎！鞋子成破案關鍵...他媽一聽嚇得馬上丟

▲南韓22歲醫科男大生深夜在漢江公園與朋友喝酒，未料卻離奇失蹤。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

年僅22歲的中央大學醫科男大生孫正敏（손정민，音譯）趁深夜與同性朋友離家，前往漢江公園喝酒跳舞、夜宿，不料隔日清晨卻消失無蹤，直到6天後才被搜救犬發現陳屍漢江，驗屍時發現頭部後方出現2道又粗又深的傷口，不排除與死因有關，而同行朋友A某的家屬聲稱，事發當天就將鞋子丟棄，只因鞋子沾有泥濘，此點更讓死者父親起疑。

孫正敏的屍體目前已於1日交由國立科學搜查研究院化驗，依據屍體上的傷口與監視器影像來判斷，不排除其死因為失足墜河而死、甚至有他殺的可能性。

根據韓媒《先驅經濟》（헤럴드경제）報導，死者的父親孫玄（손현，音譯）向該報記者透露，他曾在與A某父親通話時，要求對方能否交出事發當天穿的鞋子，「（事發時弄髒的褲子應該已經拿去洗了），我能要求看鞋子嗎？」；沒想到A某的父親聽聞後馬上回答，「因為（兒子的）鞋子太髒，所以他媽媽已經把鞋子拿去丟掉了。」

▼孫正敏的3名同行友人，25日清晨4時半被附近超商監視器拍攝



孫玄也向CBS電台《金賢貞的新聞秀》的金姓採訪記者透露，A某父親在聽到問題後回答的反應時間，大概不到0.5秒。他認為，「當對方向孩子的父親問及孩子鞋子的下落時，一般來說，孩子的父親都會花個數秒沉思，或是表示『我不是很清楚耶』、『這我可能要去問孩子的媽』，然而他卻能夠一口咬定，回答鞋子被孩子的媽丟掉，這不是很奇怪嗎？」

報導指出，孫玄認為A某當天穿的鞋子可能是影響案情的關鍵證物，因為除了該雙鞋子有被附近監視器拍攝到以外，A某在事發後曾經向孫玄描述事發經過，「（在一起見面），正敏獨自奔跑時從邊坡滾落，所以我（在邊坡）將正敏拉了上來，那裡離岸邊有一段距離，所以當時衣服與鞋子都沾到土壤。」

A某表示，正敏在開學後因課業與人際關係而承受巨大壓力。孫玄對此反駁，「他絕對不是因壓力選擇自殺的孩子！他那天搭電梯要去見A某時，是看起來多麼的幸福啊......」

▲孫正敏曾登上EBS教育電視台的益智節目。（圖／翻攝自韓網）

據悉，由於盤浦漢江公園只有地下通道處設置監視器，案情在調查上陷入膠著。根據《首爾新聞》報導，即使盤浦漢江公園某超商前的自行車租借處所設置的監視器，曾於25日清晨4時30分拍攝到同行的3名友人，事後卻被推測與死因無任何間接關係。

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