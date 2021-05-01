資優生失蹤6天成腐屍！酒醉墜漢江朋友逃　父淚：頭部有明顯割傷

▲南韓22歲醫科男大生深夜在漢江公園與朋友喝酒，未料卻離奇失蹤。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾一名年僅22歲的醫科男大生孫正敏（손정민，音譯），4月24日晚間離家，與同性朋友前往盤浦漢江公園喝酒、跳舞，不料隔日清晨朋友在半醉半醒中拿著手機、筆電回家，孫正敏則消失無蹤，經過6天全力搜索，終於在昨（30）日下午3時50分在漢江上找到一具腐爛的屍體，驗屍時發現頭部留下2道頗深的傷口。

根據《韓聯社》報導，死者的父親孫玄（손현，音譯）於30日在首爾聖母醫院靈堂前接受現場記者採訪，他透露兒子遺體頭部的後方出現2道2指長的割傷，且傷口頗深、頗粗，疑似生前遭到尖銳物割傷。

孫玄表示，兒子遺體的臉龐比預想的還要乾淨、表情也看起來沒有那麼痛苦，算是不幸中的大幸，「為了防止日後發生類似的悲劇，我認為不管是裝設監視器、還是裝設定位追蹤系統，當局應該盡力做好不足之處。」

首爾龍山警察署指出，孫正敏的解剖驗屍工作於今（1）日上午開始進行，不過由於遺體已開始呈現腐爛狀態，因此光用肉眼無法正確辨識死因，目前還無法確認頭部出現的割傷是何種因素造成，不過初步推斷與死因無直接關係。

而根據初步的分析，孫正敏失蹤的時間點、以及其掉進漢江的時間點大致相同，不過頭部後方的傷口，則無法初步判定其出現的時間點。報導指出，至少要等到15天以後，完整的驗屍報告才會出爐。

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