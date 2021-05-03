屁孩學燒烤「將火種當球踢」釀災　山火狂燒2天！3公頃山林慘化灰

▲南韓3名小學生在公園模仿YouTube影片的方式燒烤，卻意外引起山林大火。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

南韓全羅南道伽耶山在今年2月爆發嚴重山火，焚毀3公頃山林。光陽市警方5月2日公佈調查報告指出，原來造成這起火患的罪魁禍首竟是3名小學生，當時他們正模仿YouTube影片中，在公園堆起火種燒烤，才不幸釀災。不過，由於這幾名涉事小學生未滿10歲，因此不會被起訴。

據韓聯社報道，今年2月10日中午12點42分，光陽市接獲火警通報，於是緊急出動250名消防員和10架消防直升機到伽耶山救火。當日風勢強勁導致火苗不斷竄燒、火勢難以控制，消防用了將近11個小時，才成功撲滅大火。不料，隔日山火死灰復燃，將總計3公頃的山林焚毀。

'유튜브서 본 요리하다'…초등학생 불장난으로 산불https://t.co/x2ynRImrAh



지난 2월 광양 가야산 산불 원인이 뒤늦게 알려졌습니다. pic.twitter.com/uCNRQv3zgO — 연합뉴스 (@yonhaptweet) May 2, 2021

警方最近完成調查後公佈結果指出，火災發生前，有3名小學生在附近的公園出現，警方感到十分可疑，追查下才發現，原來這幾名小學生竟在公園內模仿Youtube影片中的行為，用鋁箔紙包著柑橘以火燒烤。事後，他們還將這些「鋁箔紙球」當成足球來踢，結果導致火種在草地燃起，釀成火災。

當地法律明訂，《青少年保護法》只適用於10至14歲的少年，而這3名小學生皆未滿10歲，因此不會對他們進行起訴。至於被燒毀的山林，官員則表示，當局會制訂長期計劃，協助復原。

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