在南韓罵總統「會被告」！青瓦台證實提告　他無奈：北韓罵就沒事

▲文在寅被民眾在傳單上稱「北朝鮮的狗」，竟氣得指示法律代理人提告。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓常與台灣被並列為亞洲民主國家，今年新聞自由度評比更是贏過台灣，然而若隨意發放傳單辱罵國家元首，則恐怕會遭政府提告！一名30多歲的男子只因為2019年在國會發放傳單，之後竟被總統文在寅的法律代理人以公然侮辱罪提告，並遭到警方、檢方搜索調查，直到今年4月底經過各大媒體報導後，青瓦台相關人士才決定出面證實該項消息。

根據韓媒《中央日報》、《韓國經濟》報導，發放傳單的民眾為34歲的男子金正植（김정식，音譯），2019年7月，他前往首爾汝矣島國會大廈噴水池附近發放批判、誹謗文在寅與執政黨主要人士的傳單，沒想到事後卻遭提告，由於侮辱罪屬於告訴乃論罪，因此他不斷要求警方透露提告者的身份。

警方只表示，「你為何還要明知故問？我實在無法透過我的嘴來告訴你。」

▲北韓曾將文在寅比喻為「煮熟的牛頭」。（圖／翻攝自韓網）

事後，金正植接受月刊雜誌《新東亞》2020年7月號的採訪時透露接受警方調查的經過。當時警方向他表示，「該案件已向VIP（指文在寅）彙報，『北朝鮮（北韓）的狗』這種說法實在有點過頭了，（對方）希望被告能接受處罰。」

報導指出，原來金正植在傳單上用「民族問題人（韓語裡與文在寅同音）研究所」、「北朝鮮眷養的狗」指稱文在寅，另外還在傳單上置入文在寅、前首爾市長朴元淳等人與其父親的肖像，諷刺執政黨主要人士皆為日據時期遺留下的親日派、賣國奴。

這起案件直到今年4月底才再次獲得媒體報導、矚目，也因此青瓦台相關人士才於該月29日坦承確實有此事，「由於傳單的內容實在是太過分了，當時內外一致認為文在寅總統對此絕不能輕易帶過，因此才透過法律代理人遞交訴狀。」

▲文在寅選舉前曾認為，做為總統應當要容得下國民的批判。（圖／翻攝自韓網）

對於自己遭到起訴，金正植無奈地為自己辯解，「北韓發表聲明罵文在寅是『煮熟的牛頭』時就可以忍讓，為何卻唯獨對我國國民如此？而且『北朝鮮的狗』一詞明明就是從日本雜誌翻譯過來的。」

韓媒批評，文在寅選前、選後所表現出來的態度根本不一致！當時他曾於2017年登上JTBC時事節目《舌戰》（썰전），在針對是否能容忍民眾辱罵的提問發早看法，「當然必須要忍耐啊！畢竟國民有批評當權者的自由。」

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