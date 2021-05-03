南韓霸凌文化猖獗！國務總理提名人坦承：曾一起罵華僑「雜種」

▲金富謙(左)坦承求學時曾加入霸凌同儕的行列。（圖／達志影像）



記者羅翊宬／編譯

南韓霸凌問題猖獗，成為近期社會全面檢討的課題，對於如何防堵南韓社會的「霸凌文化」，被總統文在寅提名為下一任國務總理的金富謙（김부겸），過去坦承學生時期曾身為霸凌加害者，如今該段談話再度被翻出，受到媒體矚目。

根據《韓聯社》報導，金富謙曾在2015年與音樂評論家金泰勳（김태훈，音譯）一起合作出版的對話集「向共存的共和國致敬」（공존의 공화국을 위하여，暫譯）描述自身的成長經歷，坦承曾經加入同儕的小圈圈，對其他人進行言語霸凌，稱當時是為時勢所逼。

他表示，「在近期社會盛傳著小孩們組成小圈圈，去欺負某人的流行文化，就叫做霸凌、排擠，其實過去也很常發生這種事！1960年代的大邱附近有很多美軍部隊，當然也因此有許多混血兒、中國華僑，同時還包括從以北地區（北韓）逃難來的人。」

他回憶，「那時候的孩子們常聚集在一起，口中操著『掌櫃』（짱깨、짱꼴라，韓語裡對中國人的蔑稱）、『아이노쿠』（指日本北海道愛奴族，韓語裡做為對混血兒的蔑稱），還會搶對方的彈珠。那時候因為我也是從鄉下來的孩子，為了打進小圈圈，只好跟隨看起來做強勢的人，加入霸凌、排擠同學的行列，成為加害者的其中一員。」

金富謙解釋這種由來已久的南韓霸凌文化，「這種惡劣的風俗不斷延續下去，演變成今日的霸凌文化，只要我不加入強者的陣營，隨時都有可能處於被霸凌的危機，因此只好（逼自己）成為加害者，這種文化會讓民主社會的公民與成員，逐漸喪失其尊嚴與主體性。」

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