▲三芝區農會台式「啥款」浪漫之旅，「當男人戀愛時」場景曝光。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2021年4月上映電影「當男人戀愛時」票房突破2億，是上半年度強檔國片，演員邱澤與許瑋甯精湛演技不僅讓眾多觀眾朋友淚灑電影院，劇中經典台詞「啥款！」更成為市民朋友日常問候用語，但各位可能不知道，劇情中許瑋甯所飾演女主角吳浩婷任職的瑞山區農會，它的真實身分其實是新北市「三芝區農會」，農會為響應廣大影迷的對電影的熱情，推出消費滿額即能在農會拍攝劇照。

三芝區位於新北市東北角，緊鄰大屯火山群西北側，擁有肥沃的火山灰土壤以及陽明山清泉灌溉，絕佳的天然條件讓三芝區成為農業大區，有茭白筍、甘藷、西瓜以及蜂蜜等多樣農特產品，讓三芝區成為北海岸早期發展的重鎮，留下竿尾崙古道、八連古道等景點，以及特殊的水梯田景觀。

▲三芝區農會櫃檯。

三芝區農會則為三芝農業發展的關鍵角色，除了為農民提供技術輔導與協助，也開設超市與販賣部，促進農產品產銷調節，更積極使用當地農產研發特色加工商品，如茭白筍肉包、黑豬肉瓜仔肉包、甘藷蛋捲、櫻花蛋捲以及櫻花酒等，為農產品賦予新生命，在三芝發展的歷史軌跡中，三芝區農會扮演承先啟後的重要角色。

三芝區農會理事長林義信表示，農會也配合電影推出專屬活動，即日起至5月15日期間，只要於超市購物滿500元，並且打卡以及在結帳時說出通關密語：「當男人戀愛時」，即能獲得農會紀念咖啡杯1個（限量100個），若購物滿1000元則改贈送農會紀念馬克杯1個（限量30個）。

▲三芝區農會超市。

此外，農會更開放民眾進入櫃檯拍攝電影劇照，並貼心提供農會制服與取號機紙條等經典道具讓民眾拍照使用！歡迎各位民眾來三芝區農會走走，除了重溫電影動人場景，也別錯過超市及農民直銷站新鮮蔬果，體驗劇情同時也能帶回優質農產。

農業局長李玟表示，三芝區地靈人傑，不僅有茭白筍、甘藷等豐富農特產品，也有蕃婆林休閒農場、牧蜂休閒農場以及共榮社區等遊憩景點，農業局也協助設立三芝希望市集，販售當地小農有機新鮮農產，市民朋友到三芝區農會遊玩時，不妨順路到農場與市集逛逛，感受鄉村田園好風光，來趟「台式浪漫之旅」。

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