小黑狗墜地慘死疑遭丟下樓　4樓飼主酒醒駁：牠自己跳！

▲鄰居聽聞黑狗慘叫嘴角流血亡，疑飼主酒醉從4F住家往樓下丟。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市崇法街3日晚間，有民眾聽到狗的慘叫聲，前往查看發現1隻黑色小狗嘴角流血奄奄一息，疑似遭謝姓男飼主酒後把黑狗從4樓住處往下丟，當場死亡。經民眾向警方報案，派出所已將本案函送給基隆動物保護防疫所。動保所長陳瑞濱表示，謝姓男子涉從4樓把狗丟下致死，6日會將案件移送基隆地檢署偵辦。

謝男住在基隆市崇法街某公寓4樓，這隻3個月大的黑色母狗是他所飼養，3日晚間不知何故疑似將黑母狗從4樓丟下，造成黑狗當場死亡，民眾聽到黑狗慘叫聲，以為狗兒是被車撞死，趕緊向警方報案，後來發現狗疑似從高處墜落死亡。

據了解，黑母狗是40多歲謝男所飼養，3日當晚由於謝男酒醉意識不清，警方在4日請他到派出所製作筆錄。謝男到案說，自己沒有將黑狗丟下樓，是狗因受到驚嚇才會跳樓；不過附近鄰居指出，謝男涉嫌經常虐待狗，經常聽見狗的慘叫聲。

基隆市動保所長陳瑞濱表示，該隻黑狗是3個月大混種母犬，並沒有植晶片，但鄰居指認是謝男所飼養，繫留在公寓4樓，謝男涉嫌將狗丟下樓致死，如果犯行確定，可依《動保法》第25條，可處2年以下有期徒刑或拘役、併科20萬元以上2百萬元以下罰金。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

人間煉獄！太魯閣號「內裝如廢鐵」 基隆搜救隊目睹2車廂場面心驚

人間煉獄！太魯閣號6、7車廂發現屍塊 基隆搜救隊：一塊都不能缺

太魯閣號車體嚴重變形...基隆搜救隊曝心酸：車廂內外找遺體殘肢

太魯閣出軌重傷集中7、8節車廂 基隆搜救隊：車體嚴重扭曲變形