▲新北永平國小地下停車場規劃興建，師生安全權益為優先考量。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府交通局表示，因應捷運萬大中和樹林線預計2025年完工，經審慎評估永和區永平國小前LG05站（永和永平國小站）通車後的大量轉乘停車需求，在地方民意殷切期盼之下，規劃興建永平國小地下停車場，並以維護師生安全及學習權益為優先考量，規劃完整配套措施。

交通局副局長金肇安表示，由於永平國小緊鄰捷運站體及地區生活中心，停車場將預留連通道銜接捷運站體，同時為處理學校操場下方掩埋多年的垃圾，市府2020年12月完成垃圾掩埋物細密度分析，確認地下垃圾「非屬」有害事業廢棄物、無重金屬污染。

▲永平國小說明會。

金肇安說，市府已規劃整體配套措施，包含更新學校隔音門窗、空調設備、幼稚園搬遷、替代球場、修繕教學替代空間及教學運動場地改善之外，並將比照捷運高規格施工管理，降低施工過程的干擾，以維護師生安全及學習權益。

至於永平自救會主張市府改採污水處理場興建永平立體停車場替代方案，交通局指出，污水處理場用地為多目標使用，需包含水利單位及營建署辦公空間一併納入規劃興建，才符合該用地徵收計畫，興建經費昂貴，且永平立體停車場案基地距離捷運LG05站較遠，無法與捷運車站連通，轉乘效益與便利性不及永平國小地下停車場。

交通局表示，2021年初起已陸續與教師、家長會及民眾溝通說明，並於3月24日辦理地方說明會，地方民意企盼新建永平國小地下停車場除緩解停車問題，同時改善周邊人行環境，以發揮其停車轉乘公共運輸效能和便利性。

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