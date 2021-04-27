半裸男持刀嗆吃霸王餐「天天來」　揚言跳樓再拿石塊砸警車下場曝

記者郭世賢／基隆報導

新北市一名吳姓男子2020年8月26日持水果刀及草耙到住家旁餐廳，要求無償吃飯、吃雞，天天到餐廳，並在現場搗亂。警方獲報抵達，吳男竟拿石塊警車，再跑到頂樓揚言輕生，經壓制依妨害公務、恐嚇取財未遂等罪移送，基隆地院近日審結，分別判處有期徒刑5月、拘役50天。

▲耙子男持刀恫嚇店家大喊「我要吃雞」，遇警竟拿石頭砸車下場出爐。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

檢警調查，40歲多有多項毒品前科的吳男，獨居九份，2020年8月26日當時他持水果刀及鋤草耙子到住家附近餐廳，向黃姓女老闆恫嚇，「我要吃飯！我要吃雞！我沒錢，欠著（台語）」、「不給飯吃就要天天來餐廳」等語。

警方獲報趕抵，吳男竟拿石塊攻擊警車，並跑到住處頂樓揚言輕生，所幸吳男被員警們及時壓制後移送；警方也在吳男其住處樓梯旁，發現放著數包淡黃色粉末，送驗後確定為安非他命及麻黃素等毒品，併案基隆地檢署偵辦。

▲▼耙子男持水果刀恫嚇店家，警方發現數包淡黃色粉末，送驗後確定為安非他命及麻黃素等毒品。

吳男法庭中辯稱，多次請餐廳送飯菜到家中，也都有支付款項，沒有恐嚇取財的意圖，但確實有持刀與警方對峙並拿石塊攻擊警車。

法官審理認定，吳男持刀恐嚇餐廳並表明沒有錢支付，餐廳並未將他要求的食物送達，構成恐嚇取財未遂；另持石塊攻擊警車部分屬實，分別判處有期徒刑5月、拘役50天，得易科罰金20萬元。檢察官認定吳男涉及毒品危害防制條例另分案偵辦。

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