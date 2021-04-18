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「我們再做最後一次」在公墓逼女友轉帳+性侵　惡男下場出爐

▲墳墓,墓地。（圖／記者郭世賢攝）

▲渣男計誘女友進金山公墓搶錢脅迫，逼內褲褪到腳踝「做最後一次」。（圖／示意圖與本案無關／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

屏東一名女子2020年9月間在網路認識住在新北市金山區高姓渣男，成為男女朋友，共被詐騙13多萬元。2020年11月25日又誆稱還錢，約得女子並帶進偏僻金山公墓，逼她用手機轉2萬9000元給他，並性侵得逞，最後搶走女子手機逃逸。經基隆地院審結，依強盜、強制性交等罪判有期徒刑共13年。

住在新北市金山區高姓渣男與屏東被害女子2020年9月間，在網路認識成為男女朋友。高男屢次編造名目欠阿姨錢、修機車、得胃癌需要開刀等理由，用LINE、臉書、簡訊及當面對話等方式，向被害女子詐騙小額款項23次，合計13萬6800元，女子心生怨懟有意分手。

高男獲悉女子有意分手，2020年11月25日假藉還錢，邀被害女子到新北市金山區，找他的母親拿錢還她。被害女子信以為真，隻身從屏東搭火車到台北與高男會面，後搭國光客運到金山，然後高男開車，以抄近路為由進入第一公墓B區，高男在公墓某處停車，露出猙獰本性，恫嚇說，殺了人正在跑路，需要用錢，女子心生畏懼，用手機轉帳1萬9000元到高男帳戶內，另再給他1000元現金。

高男得手後又恫嚇被害女子「我們再做最後一次」、「把褲子脫下來，不要囉唆」，「不然就要拿刀了」，女子極度恐懼，無意識下把外褲及內褲褪至膝蓋上方後，遭高男強制性交。得逞後高男仍掐住女子脖子，強迫她再轉帳1萬元到他的帳戶。最後恐女子報案，搶走手機，把手機丟棄在基隆火車站火車車廂。

判決指出，高男離去後，被害女子從公墓走到新北市金山警分局報案，眉頭深鎖表情恐懼哀傷，顯得非常恐懼。被害女子醫院驗傷結果顯示，脖子有喉表面出血性紅點及疑似性侵害事件驗傷診斷書，認定高男預謀犯案，違反女子意願強制性交後，再次強盜取財。

高男到案後坦承帶被害女子到公墓，恫嚇轉帳2萬9000元到他的帳戶，當時和她發生性行為，但是兩情相悅，她自己脫褲子，非強制性交。完事後兩人為了錢吵架，他有拿走女子手機，只是後來沒還她。法院不採信高男兩情相悅發生性行為辯詞，依強盜強制性交罪，判高男12年6月徒刑；另犯詐欺取財罪判刑1年2月，共判處有期徒刑共13年。

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