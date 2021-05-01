▲新北萬里瑪鋉溪畔杜鵑花開，打造浪漫台版屋久島小田汲川。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府在萬里瑪鋉溪畔打造萬金杜鵑基地，如同台版屋久島小田汲川。且目前基地內皋月杜鵑品系陸續盛開，搭配親水階梯意象塗鴉，將河岸染上繽紛色彩，現場還以各式燈串裝飾，當「灣潭橋」點燈，杜鵑花也在夜裡亮了起來，隨著天色變化來個不同以往的賞杜鵑之行。

農業局表示，知名動畫「魔法公主」在日取景之「屋久島」以日本降雨最多而聞名，其高山多卻臨近大海、座擁國家公園美景及珍貴溫泉，自然環境和北海岸的萬金地區十分雷同，在屋久島上小田汲川知名的「小田汲杜鵑」，也在萬金地區出現了。

▲民眾在萬金杜鵑基地河畔寫生。

農業局長李玟表示，小田汲杜鵑又稱屋久島杜鵑，因葉小精緻、花瓣極細、姿態可愛，因此也稱米杜鵑。在萬金杜鵑基地裡，除了小田汲杜鵑，市府與萬金地區農會及其輔導的花卉產銷班，共同推廣展出36種品系、共1萬2000株平地杜鵑供觀賞，是一場杜鵑花齊聚的嘉年華會。

除了賞杜鵑，將萬里的在地山水融入杜鵑蜜斑意象，全台首見的親水河岸塗鴉，也以杜鵑花意象彩繪在層層階梯上，再搭配以萬里區主色「萬里橘」及靛紫色的薰衣草所組成之河畔植被花卉，民眾席地而坐，讓不論是前來賞花、休閒、野餐、運動的理由，都再恰當不過。

農業局提到，萬金杜鵑基地展期至5月10號為止，疫情期間雖無法出國旅遊，走一趟萬金杜鵑基地也能感受自然山水景賞杜鵑的屋久島風情！即日起上「萬金杜鵑」官網進行「三連抽」，價值450元的秘境地圖拭淨布打卡送。

▲萬金杜鵑拭淨布。

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