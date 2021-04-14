張鮭魚之夢181公里外改回原名　基隆戶政所：非本地人3次機會用完

記者郭世賢／基隆報導

知名連鎖餐廳「壽司郎」3月17、18日天推出名字「鮭魚」免費吃活動，只要名字出現「鮭魚」兩字可享整桌免費吃到飽優惠。台中一名中醫系張姓男大生為了壽司店活動改名「鮭魚之夢」，自爆已第三次改名，曾在鏡頭前哭訴自稱無法改回原名，引發關注。《ETtoday新聞雲》記者向基隆戶政所求證表示，對方確實於4月6日在中正戶政事務所暖暖辦公室改名，改名理由勾選「特殊原因」，但他戶籍地並不在基隆市。

而經查，從張生所就讀的中國醫藥大學到基隆戶政所暖暖辦公室，路程約181公里，張生為何游到此悄悄正名，因尚未取得他的說法，不得而知。

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▲「張鮭魚之夢」特殊原因改名，基隆戶政所：3次機會已用完了。（圖／資料照／記者白珈陽攝）

全台「鮭魚改名之亂」中，受到矚目的中國醫藥大學張姓大學生改為「張鮭魚之夢」，因為自爆已改第3次無法再改了，張生曾表示後悔。台中市民政局長吳世瑋先前對外表示，經過查詢，果然張同學搞錯了，他只有更名2次的紀錄，事實上還有最後一次機會。

基隆市中正戶政事務所主任吳曉慧14日證實，張生於4月6日在基隆中正戶政所暖暖辦公室改名申請，且已完成更名手續，改名的理由是勾選「特殊原因」，戶所人員並告知，這回已改完第三次，之後不能再改了。基隆市其他改名為鮭魚的共有6人，全部都在活動結束後1至2周內、3月底前都已改回原名。她呼籲民眾要改名之前要慎重。

▲基隆市中正戶政事務所主任吳曉慧表示，張生於4月6日在基隆中正戶政所暖暖辦公室改名申請。

據了解，張生戶籍在北部某縣市，並不在基隆市，他改了3次名字，第一次是他媽媽幫改名，第二次是改為「張鮭魚之夢」，第三次改回原名。人的一生只有3次改名的機會，這一次他把最後一次改名機會用完了。

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