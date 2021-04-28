柯文哲談松山之亂：警界士氣低落　跟警察人事升遷制度崩壞有關





▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

北市警察局松山分局中崙派出所遭黑衣人闖入砸毀電腦，後續爆出監視器畫面被人為刪除的滅證風波，引發外界熱議。台北市長柯文哲28日晚間表示，一個所長為何要湮滅證據，是不是警界長年來被詬病的吃案文化？近年來警界士氣低落，某種程度也跟警察人事升遷制度的崩壞有關。

「先有真相，再做懲處。」柯文哲28日於臉書上表示，自己於上週新聞揭露松山分局的事件時，就要求警察局做完整的事件分析，再進晨會報告。4月22日下午當松山分局發出採訪通知，找闖入中崙派出所的黑衣人在媒體前上演和解，他們即時下令停止，要求先做調查，事關執法尊嚴，絕對不能和稀泥，而調查後原本說沒錄到的畫面被找到了，但完整的真相還在調查中。

柯文哲質疑，一個所長為何要湮滅證據？動機何在？有沒有遭到其他壓力？這是不是警界長年來被詬病的吃案文化？如果是，現在不是追懲處的時候，一定要找出真正的原因，才有改革的契機。

柯文哲提及，自己當台北市長6年了，始終主張「警界人事升遷調動，應該依制度執行。」近年來警界士氣低落，某種程度也跟警察人事升遷制度的崩壞有關，賞罰不明，升遷不公，自然警紀會紊亂。

柯文哲強調，這個事件對台北市警局絕對是一個重創，自己在此為所有認真執法的警察同仁打氣，「你們仍是這個社會堅實的後盾，不要灰心！松山分局事件懲處，我也主張一定要勿枉勿縱，該負責就負責！讓真相水落石出，懲處才有意義，也才有正義。」