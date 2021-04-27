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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中稱「口水很困擾」　柯文哲：非常焦慮！大家腎上腺素都增加了

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日表示，「去年防疫很困難，今年口水很困擾。」被外界視為在暗酸，26日與他槓上的台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊。對此，柯文哲27日下午再回擊，華航機師案已經不是口水問題，「大家腎上腺素都開始增加了，非常焦慮。」

▲▼台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

針對陳時中稱「去年防疫很困難，今年口水很困擾！」柯文哲27日下午出席教育局公開行程，接受媒體聯訪時回應，這幾天發生華航機師事件，現在不是口水的問題，「大家腎上腺素都開始增加了，非常焦慮！」過去一年的防疫戰略是讓防疫旅館、居家檢疫當第一線，入境先觀察14天，有問題就放到防疫專責醫院，沒問題才進入社區。

柯文哲表示，然而現在碰上2個問題，第一，航空人員事實上比防疫專責醫院的醫護人員更危險，因為該人員在防線外面，除非這些人全部打疫苗，不然還是要跟一般旅客一樣，進入國境隔離14天，但現在顯然沒有這樣辦理，所以就會有很多破口。

柯文哲提到，第二，沒有一場戰爭是用防守打贏的，過去是純粹用防疫策略，但看目前全世界每天新增80幾萬確診，代表疫情相當嚴重，這幾天華航機師案只是冰山一角，若台灣人不打疫苗，撐到最後還是會有破口、被攻破，所以還是要想辦法讓總人口數70％的人打疫苗，不過這也相當困難。

柯文哲說，過去打流感最多只打到25％，現在要打到70％，還得打2劑，這是以前沒有經驗的事情；且疫苗若是要在-20度至-70度空間保存，技術上相當困難，所以中央還是要儘早通知疫苗來源、種類和數量，不要以為下個通知單，隔天就有辦法打疫苗，「這沒有你想像中那麼簡單。」

針對不只有台科大學生，外傳台大也有人與確診機師接觸？柯文哲強調，自己主張公開透明，疫調資料早點給他們，他們會幫忙處理，「現在就真的要善後了。」

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