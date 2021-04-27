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北市準公幼2.0上路！每月學費減1000元　再提高教保員薪資至3.3萬

▲▼台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府結合中央政策，108年推出台北版準公共幼兒園，鼓勵私立幼兒園簽約加入準公共幼兒園，北市教育局27日宣布，啟動「台北版準公共幼兒園2.0」，使北市準公共幼兒園學費從今年8月起，每月至少減收1000元，並保障教師與教保員薪資3.3萬元起跳。

北市教育局27日指出，109學年度共有108間幼兒園簽約加入準公共幼兒園，提供7417名招收名額；自109學年度起，北市再加碼推出「Copay－共同支付教師及教保員薪資方案」，包括補助60萬至100萬元的幼兒園營運暨提升薪資經費，幼兒園次學年也可申請補助10萬至20萬元營運暨維持薪資經費，教師、教保員逐年提升薪資經費。

柯文哲指出，台灣少子化問題嚴重，過去中央提出的少子化對策中，一個很重要的計畫就是提升幼兒園的品質。根據北市府研考會民調，其實家長們對公立、私立和非營利幼兒園品質的滿意度都很高，唯一不滿意的是私立幼兒園的學費太高。

柯文哲提及，今年8月開始，要調降準公共幼兒園的學費，一般家庭子女學費每月不超過3,500元、第二名子女每月2500元，第三名以上子女每月更只需繳交1500元。

柯文哲提及，現在每個孩子都被家長當寶貝，如果教保員薪水太低會影響品質，所以除了降學費外，還要幫教保員加薪、提高品質，將具有大學學歷的北市準公幼、教師教保員薪資拉到至少3.3萬元。

北市教育局提及，除了中央補助20萬至40萬設施設備費用，北市府再加碼60萬至100萬元，共可獲得80萬至140萬元補助；且於5月31日之前簽約，幼兒園將享有一次性的設施設備加碼補助10萬元，以及每名幼生2本圖書的優惠。

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