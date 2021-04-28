北市議員關注松山之亂　柯文哲：用湮滅證據移送所長「不是很妥當」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

北市警察局松山分局中崙派出所遭黑衣人闖入砸毀電腦，後續爆出監視器畫面被人為刪除的滅證風波，引發外界熱議。北市議會民進黨團總召梁文傑表示，台北市長柯文哲認為用湮滅證據來移送警察，並不是很妥當。

柯文哲28日下午赴台北市議會民進黨團說明本會期重大政策及優先立法案，會議不開放媒體旁聽。會後，梁文傑出面受訪，對於北市警察局長陳嘉昌也到場，梁文傑指出，今天是政策溝通討論會，基本上跟警察局沒關係，很多人關心松山分局這件事情，而柯文哲也坦白講說，用湮滅證據來移送警察不是很妥當，但目前已經移送檢方，就由檢方來調查。

梁文傑表示，很多議員都對松山之亂提出質疑，最重要的是，若是湮滅證據的話，為什麼所長要這麼做？動機是什麼？是否受到什麼壓力？10名黑衣人背景到底是什麼？為何所長要為了這10人冒風險，這是檢方必須去查清楚的。

至於北市議會是否會要求警察局對此事進行專案報告，梁文傑說，這事情已經移送給檢方，變成偵查中的案件，現在做行政調查也沒什麼特別意義，就等檢方把事情調查清楚。

▲台北市警察局長陳嘉昌。（圖／記者袁茵攝）

而陳嘉昌28日下午出席台北市議會定期大會，針對松山分局一事，他表示，發生此事，自己滿心痛的，因為自己一向強調警察要依法執法，這次在處理上有發生一些疏失，尤其第一時間處理的同仁沒有跟分局長報告，分局長在6天後才得到訊息，因為急著要給外界詳細資料，所以第一次記者講的內容，跟事後調查有落差。

陳嘉昌提及，事實上同時間接受到訊息時，警察局也全力在協助松山分局，要把真實事項還原，他有特別交代刑警大隊將電腦主機搬回警察局，看能不能將刪除畫面還原，最後動用很多人力跟時間終於還原，結果發現有落差，才做深入調查，共有幾個疑點，例如移送7人到地檢署，但事後發現另外還有3人，以及資料遺失跟當初所謂停電有出入，認為有煙滅證據可能性，所以將所長、副所長移送。

陳嘉昌說，此問題純粹是派出所跟分局間的處理，絕對沒有外界施壓或不當關說問題，目前偵查結果，並沒有這回事；他們認為只有將真相還原，才能夠做精確處理，後續調查動作仍有持續在做，但目前結果應該真相都很清楚，就是第一時間所長、副所長沒有報告，分局長聽信對方的話，1、2次發言與事實真相有落差，所有責任在調查清楚後會來追究，包括他會自請處分，「任何處分我都接受！」

被問到自請處分有向台北市長柯文哲講過了嗎？陳嘉昌回應，「有部分有報告」。至於外傳監視器影片裡面有拍到民意代表，陳嘉昌強調，「沒有這回事啦！沒有這回事！」

另外，由於陳嘉昌28日上午在法規委員會時提及，此案目前沒人登記是幫派分子，結果被台北市議員王鴻薇反問「不是有一個是四海幫？」對此，陳嘉昌再強調，目前沒有幫派註記。