柯文哲不滿民眾黨邀戰基進黨卻沒人要去　逼問謝立功「乾脆我去？」

▲民眾黨向台灣基進下戰帖，邀請就「二二八事件暨公投議題」討論。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席、台北市長柯文哲今年228騎自行車挑戰「一日北高」，抵達高雄時被台灣基進高雄黨部抗議「消費228」；如今2個月過去，謝立功28日突下「戰帖」邀基進黨連帶討論4大公投立場。據了解，柯在黨政會報提及此事，不滿黨內上到下無人應戰，還逼問謝立功，「你們沒有人要去對戰，乾脆我去？」

民眾黨28日表示，秘書長謝立功今日正式寄發討論會邀請函給台灣基進高雄黨部，敬邀台灣基進派員出面與本黨洽談，逕由本黨高雄市黨部與貴黨高雄黨部直接聯繫，一同履行當日約定。另外，8月28日即將舉行4個議題的公投，關乎台灣民眾的未來甚遠，認為同樣有充分讓民眾瞭解與討論的必要。

民眾黨指出，此次「邀戰」起因為今年2月28日，本黨主席柯文哲藉由自行車「一日北高」的方式來表達追思，希望「以汗水代替淚水」，希冀緬懷過去展望未來。然而，當天卻遭基進黨若干人員抗議、還要求道歉。最終由本黨秘書長謝立功與基進黨高雄黨部新聞部主任黃柏翔互相聯絡方式，並約定擇日再針對228紀念方式的問題進行討論。

耿耿於懷基進黨嗆聲 柯怨黨內戰力低沒作為

據了解，當時柯文哲對「一日北高」活動被基進黨抗議相當介意，也對於黨內沒有明確的回擊動作相當不滿，一直要黨內下戰帖與基進黨「辯個高下」，不能在媒體上被壓著打。但後續回歸處理市政後，此事變放在心裡未來多掛念。

直到上周民眾黨高雄黨部成立，柯文哲這才想起「一日北高」被基進黨嗆聲一事，隨即詢問謝立功有什麼計畫。沒想到一問之下，發現謝竟無任何動作，也因此才會在27日的黨政協調會報上抱怨，指高雄黨部、黨中央都沒人想要去對戰台灣基進，「你們沒有人要去對戰，乾脆我去？」

據了解，柯文哲對於黨內從上到下、對外的文宣部系統、地方的議員候選人等，都沒任何應對感到不滿，感嘆戰力實在太弱，因此才突出此言，揚言乾脆自己出戰去回應基進黨的質疑。