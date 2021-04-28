蔡英文領養毛小孩被誣耍特權　總統府：非常無奈看到扭曲的報導

▲蔡英文領養的3隻退役導盲犬Bunny、Bella、Maru。（圖／翻攝自蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文今年2月正式迎接退役搜救犬「樂樂」進入第一家庭，不過被媒體質疑是「特權認養」；甚至指控消防署修改認養規定，是為了蔡英文。對此，總統府發言人張惇涵28日表示，非常無奈看到扭曲事實的報導，媒體作為社會公器應多推廣正確的動保觀念。

張惇涵表示，大家有目共睹的是，蔡英文一直以身致力於推廣認養代替購買的動保觀念。實際上，在4月22日，總統與環團代表會面的過程中，也有許多動保團體代表，肯定蔡英文對於動保觀念的示範作用。

對於退役工作犬的領養，張惇涵說，因為工作犬退役後生活適應、健康照顧都必須投入相當資源與心力，截然不同於一般犬隻的領養，所謂爭養明星犬種，或拿一般的領養對照，顯然是對該領域不了解。

張惇涵表示，媒體報導中，所謂總統不領養流浪狗的說法，更令人無奈，蔡英文雖然沒有領養流浪狗，但卻有領養流浪貓，像為人所知的「想想」，就是2012年蘇拉颱風後，時任立委的蕭美琴勘災時所發現的流浪貓，後來交由蔡英文所領養，想想從領養之初的全身瘦弱，但在她照顧下恢復健康，現在更是非常健康活潑。

張惇涵表示，無論是退役的導盲犬、搜救犬，或流浪貓，蔡英文都會親自照顧，不論這些毛小孩來自哪裡，她都把這些毛小孩當作自己的家人，不管過去、現在、未來，都會給予最溫暖妥善的照顧，「蔡英文對這些毛小孩的關愛，相信有在注意相關訊息的朋友，都很清楚，也都能夠感受得到」。

最後，張惇涵強調，蔡英文也投入相關的動保公益活動，像今年發起的2021年公益桌曆募資活動，限量3,500本全數售完，一共募得超過200萬元，所得扣除成本後，全數捐贈給動保相關團體，包括財團法人惠光導盲犬教育基金會、社團法人台灣之心愛護動物協會、社團法人台灣動物保護協進會。

▼蔡英文領養退役搜救犬樂樂。（圖／讀者提供）

