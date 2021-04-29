中國大陸宣布「有條件解禁小三通」　楊鎮浯籲蔡總統善意回應

記者柯沛辰、林名揚／金門報導

中國大陸29日發布新的境管措施，宣布自5月10日起有條件解禁小三通。對此，金門縣長楊鎮浯公開表示，樂見陸方放寬管制措施，也呼籲中央和總統蔡英文能明確回應對岸，縣府將為後續重啟小三通預做準備。

▲中國大陸有條件解禁小三通，其中金馬居民入境免隔離。（圖／記者林名揚攝）

「福建省應對新冠肺炎疫情工作領導小組」29日下午宣布，自5月10日零時起實施「台胞來閩入境檢疫便利通道措施試點工作」，舉凡金門、馬祖居民連續居住28天，免申請即可循小三通到福建地區，且不用隔離。

公告中指出，台灣本島居民經申請後，可循大三通搭機至廈門，依照「2+19」規定，先入住隔離酒店2天，再進行後續19天住所至工作地點的「點對點」醫學觀察。

▲縣長楊鎮浯。（圖／記者林名揚攝）

對此，縣長楊鎮浯表示，自疫情以來，縣府不斷呼籲在「疫情可控」、「防疫準備充分」的情況下，有條件解禁小三通。為此，他日前（3/15）也率隊拜會陸委會主委邱太三，討論相關事宜，並獲得正面回應。

楊鎮浯說，小三通是蔡總統過去擔任陸委會主委時開辦，在此時條件成熟的情況下復航，能顯示蔡總統對兩岸交流的善意。他強調，所謂復航，並非無條件開放，而是由縣府對人員、航班充分規劃管制，盼中央能有明確回應。

稍早，縣府也發布新聞稿指出，如今邁入後疫情時期，縣府期盼兩岸相關部門能夠逐步鬆綁境管措施，目前已請中央部會協助評估、決定小三通方案，縣府將全力配合，並在政策定調前預先做好準備與因應，期盼小三通早日重啟，恢復昔日榮景。

▼縣府表示，樂見其成，盼中央善意回應。（圖／記者林名揚攝）