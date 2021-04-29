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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文稱中火減煤是政績　網友：根本幫盧秀燕宣傳

▲蔡英文、盧秀燕等人共同為台灣燈會開燈。（圖／台中市政府提供）

▲總統蔡英文、台中市長盧秀燕。（資料照／台中市政府提供）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文28日在臉書上發出一則貼文，聲稱自己在台中火力發電廠減少燃煤量上不遺餘力，甚至做成圖卡嗆國民黨，說她推動中火減煤是歷任總統最多，卻被發現中火減煤最多，都是在台中市長盧秀燕上任後。蔡英文的發文也立即被轉到PTT討論區被網友熱烈討論，留言數高達近250條，有網友就批評，「盧秀燕抗爭，蔡英文收割」、「盧秀燕想減煤，你們還阻擋」。

台中市長盧秀燕29日出席張廖家廟修復及再利用工程開工典禮，針對媒體詢問中火減煤議題，她表示，感謝蔡英文關心中火議題，她上任後積極要求中火減煤，經統計，中火減煤最有成效是落在她任內。

盧秀燕指出，中火的用煤量從2018年的1597萬噸降到2020年的1229萬噸，用煤量再減368萬噸，希望蔡英文支持台中抗空污的決心，持續支持台中市府減煤減碳的策略，督促中火用煤量再降到台中生煤管制自治規定的1104萬噸，並將中火老舊的燃煤機組汰舊換新，守護台中市民健康。

蔡英文在28日晚間發文，藉圖表顯示從她2016年上任後，到2020年中火用煤量減少將近600萬噸，更批評國民黨「不要燃煤、也不要燃氣、對綠能發展有許多質疑、又解決不了核安與核廢料問題，那你們的能源政策到底是什麼呢？」試圖在最近延燒的能源議題上，掌握發話權。

然而，蔡英文的貼文一出，馬上在網上引起譁然。有網友表示，小編是否「在幫盧秀燕宣傳政績」，因為中火用煤量自2018年到2020年急速下降，這個時間點正好是盧秀燕就任台中市長的時間。

國民黨則在臉書發文指出，根據折線圖顯示，在2018年後盧秀燕上任市長，台中電廠用煤量銳減333萬公噸，去年又減少35萬公噸。

國民黨強調，中火減煤是台中市政府積極督導的結果，外界只記得中央不斷扯台中市府後腿，包括蔡政府宣告廢除「台中減煤自治條例」、撤銷「台中市府對中火開法」、護航「中火3號機」。

國民黨批評，重啟劣跡斑斑的扯後腿，還要宣傳蔡英文是減煤王，令知道詳情的國人同胞感到噁心想吐。當地方政府積極努力減煤之時，蔡政府卻想要擴建中火，增加燃氣機組的同時，又保留老舊燃煤機組，隨時準備火力全開，逼台中人用肺發電。

國民黨說，如果蔡英文過去宣稱台灣不缺電是真的，那就請拿出具體行動，拆除燃煤機組，還給台中人乾淨的空氣。

▼小英稱中火減煤是政績　網友酸：根本幫盧秀燕宣傳。（圖／翻攝PTT）

▲▼小英稱中火減煤是政績網友酸：根本幫盧秀燕宣傳。（圖／翻攝PTT）

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