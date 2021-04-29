海巡艦艇舷側新增「TAIWAN」字樣　蔡英文：讓海巡更安全執法

▲總統蔡英文29日上午前往高雄出席「嘉義級巡防艦首艦嘉義艦交船暨第2艘新竹艦命名下水聯合典禮」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文29日上午前往高雄出席「嘉義級巡防艦首艦嘉義艦交船暨第2艘新竹艦命名下水聯合典禮」時表示，這代表政府有決心與信心落實國艦國造，強化國防自主；而今年起，海巡艦艇舷側新增「TAIWAN」字樣也會陸續完成塗裝，可讓海巡同仁清楚辨識、更安全執法。

蔡英文致詞時說，今天是她這個月第二次到台船，兩週前是海軍第一艘萬噸級「新型兩棲船塢運輸艦」的下水；而今天是第二艘巡防艦的下水命名。

蔡英文認為，這連續兩次的第一，都是代表著政府有決心、也有信心，要具體落實國艦國造，強化國防自主的政策。

蔡英文說，隨著「嘉義艦」的交船、投入訓練、成軍，以及後續「新竹艦」等相關建案的落實，未來海巡同仁在執行各項勤務上，都能更有力量，也更加地安全。

此外，蔡英文指出，台美雙方簽署了「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，要在保護海洋資源、打擊非法及聯合搜救等工作上共同合作，全體的海巡同仁，可以說是身負重任。

針對海巡艦艇的舷側新增了「TAIWAN」字樣，蔡英文則說，會陸續完成各式各樣的塗裝，不僅可以讓海巡同仁更清楚辨識，更安全執法，更要大家代表中華民國台灣，展現精實訓練、捍衛藍色國土的決心。

▼總統蔡英文29日上午前往高雄出席「嘉義級巡防艦首艦嘉義艦交船暨第2艘新竹艦命名下水聯合典禮」。（圖／總統府提供）

