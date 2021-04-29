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陳吉仲要潘忠政平心靜氣：蔡英文不是局外人　所有人都是局內人

▲▼立法院經濟委員會 陳吉仲 食農教育法草案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳吉仲要潘忠政平心靜氣思考三接可能的替代方案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

立法院經濟委員會今（29日）進行農委會食農教育相關報告，由於行政院預計最快下週會公布「三接外推1公里」替代方案，立委何欣純提到，農委會主委陳吉仲會前受訪表示，藻礁和三接議題會找到雙贏，陳吉仲表示，藻礁公投不管過不過，對台灣環境等問題都會造成全面性影響，而總統蔡英文不是局外人，所有人都是局內人。

何欣純問陳吉仲說會找到雙贏，讓三接順利完成，是有幾成把握？陳吉仲說「沒把握自己就要負責」，很多環團、學術界擔憂藻礁公投這樣下去，不管過不過，對台灣環境、生態永續和能源轉型等，都會造成全面性影響，所以大家積極在找各式方案，不是政府主動積極外，環團都很焦慮要找到雙贏。

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陳吉仲指出，4月22日藻礁公投領人潘忠政跟自己和總統見面，潘說邀請總統今天到場看大潭藻礁，其實總統從頭到尾都很關心此議題，多次交代他們要達到保護藻礁，「所以才會說總統當然不是局外人，所有人都是局內人」，這次公投案若造成能源轉型三接做不下，四、五接也做不了，532政策（5成天然氣供電、煤比例降至3成、使用2成再生能源）也會遇到更大挑戰，沒有增天然氣、減煤，更不用講2050淨零碳排放，這些都是層層影響。

陳吉仲說，要檢視學術界、前環保署副署長詹順貴、地球公民基金會等人建議的可能方案，並評估去採納，要請潘忠政和中研院研究員陳昭倫平心靜氣，看對藻礁有無影響，如果影響到最低，讓天然氣接收站晚一、兩年，也保護到藻礁，天然氣又可上來，「這才是我們要的方案。」

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