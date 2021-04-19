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新北帶動北臺里山生活圈　忠寮社區投入里山倡議行列

▲新北帶動北臺里山生活圈 忠寮社區投入里山倡議行列。（圖／新北市農業局提供）

▲新北帶動北臺里山生活圈，忠寮社區投入里山倡議行列。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局為促進社區「社會、經濟、環境」三面向整體平衡發展，以推動「里山倡議」為願景，於近期至忠寮社區辦理里山生態暨韌性評估工作坊，並且邀請新北市農再社區一同參與工作坊，向外推廣里山倡議，讓社區更加落實里山倡議的理念。

忠寮社區已參與農村再生計畫多年，對於生態的保護相當重視，近年也以循環經濟的模式，將養魚池的排放水引入筊白筍田過濾後，再排入公司田溪中，讓魚菜共生落實淨化水質，並運用傳統生活智慧打造生物友善棲地，由當地居民於梯田下方保留溼地，營造蜻蜓復育空間，希望能以實際的行動達成與生態和諧共存的生活環境。

▲新北帶動北臺里山生活圈 忠寮社區投入里山倡議行列。（圖／新北市農業局提供）

▲忠寮社區引導師協助統整社區資源。

農業局表示，本次工作坊以社區自主推動為主，培訓里山在地的引導師，並以參與式互動討論方式與社區居民進行對話，除了深入了解居民的想法外，也讓社區了解在地韌性。而藉由引導師統整社區居民建議，並釐清里山面的關鍵議題後，一致認為保留社區自古以來把砌石等傳統工法運用在修復梯田及古厝建築實屬必要。

忠寮社區理事長李鎮榮提到，在社區共同的維護之下，居民對於生態的維護已達成一定的共識，藉由此次工作坊的辦理，聽見更多居民的聲音並聚焦社區需求，很期待後續與居民激盪出不同的火花，攜手一起營造屬於忠寮社區的里山生活圈。

農業局長李玟表示，忠寮社區擁有在地特殊自然景觀及獨特的傳統文化，除了社區凝聚力高之外，也對社區共同推動里山倡議極具共識，相信藉由此次里山生態暨韌性評估工作坊協助社區盤點與診斷後，能夠更加了解在地的需求，未來也將持續協助輔導新北市農再社區落實里山願景，營造一個充滿生態多樣性及舒適的農村環境。

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