水產行老闆外遇被抓包　小三自稱闆娘LINE「我的愛人」代價出爐

▲水產行老闆劈腿包緊緊逛漁港，女稱人夫「我的愛人」8萬代價高。（圖／示意圖與本案無關／翻攝自pixabay）

記者郭世賢／新北報導

經營水產行的已婚張姓男子2019年與黎姓女子交友密切，張男的蔡姓妻子近日提出通訊軟體LINE等對話，舉證黎女稱張男為「老公」、「我的愛人」，提起黎女侵犯她的配偶權告訴，求償50萬。基隆地院審理後，認定黎女和張男交往逾越分際，判賠8萬元。

2019年12月起黎女和張男經常一起進出，黎女還自稱是張男經營的水產行老闆娘。蔡女指稱，2019年4月26日，張男和黎女前一晚投宿高雄一間旅館，同一個房間過夜。張男和黎女也在2019年某日，在深澳漁港附近散步，張男把外套拉鍊拉開包住黎女，等等已超過朋友關係的行為，破壞她的家庭圓滿幸福，造成精神莫大痛苦，求償50萬元。

判決指出，黎女以通訊軟體LINE、臉書Messenger聯絡張男時，稱張「老公」、「我的愛人」，張男則回傳「愛妳喔」。黎女還傳送「好好安定你的寶貝老婆大人，別讓她心煩」等曖昧對話。黎女用LINE、臉書傳訊稱張男為「老公」等情事，蔡女提出手機照片為證，黎女未否認，堪信為真。

舉動親暱部分，蔡女指控黎女與張男共同進出水產行，但監視器畫面未見兩人有親暱舉動，證人也證稱，沒有親耳聽到黎女自稱老闆娘；至於旅館同房過夜部分，蔡女也無確切證據，均難以採信。僅二人包著一件外套在深澳漁港散步，有證人指述。

法官認定黎女、張男交往已逾社會通念容忍範圍，侵害蔡女配偶權，判黎女賠償蔡女精神慰撫金8萬元；而黎女抗辯，她並沒有經常去水產行，沒有自稱老闆娘，更沒有去過蔡女所指的旅館，聲明不同意蔡女求償，將擇日上訴。

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