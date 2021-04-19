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瞞女友「每月20萬」想包養辣媽　他食言反遭恐嚇125萬元

▲網站包養示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲吳女在交友網站上認識一名想以20萬元包養他的郭男。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳豐德／新北報導

新北市郭姓男子去年底在網路交友網站認識吳女，答應以每個月20萬元的代價包養，事後反悔反悔遭吳女威脅，吳女甚至還說「我準備聯繫你女朋友」，郭男怕事態鬧大前後共給了125萬元，但因不堪其擾向警方報案，新北地院認為吳女情有可原，日前依照恐嚇罪嫌判刑1年，緩刑5年，可上訴。

判決指出，新北市郭姓男子2020年2月透過網路交友網站結識從事網拍跟舞蹈教學的吳女，雙方言談甚歡，讓郭男起了心思，決定瞞著女友以每月20萬元來包養吳女，但幾天後想反悔，吳女卻跟他說「我準備聯繫你女朋友」、「給我錢了事」、「我找你女友家人就可以了」、「我真的火上來了，我要私訊他媽媽了！」等語。

郭男擔心家人以及女友得知此事，分次匯款給吳女企圖安撫，不料吳女食髓知味一再開口要錢，從10萬、20萬甚至索討到50萬元，郭男甚至還給了一兩黃金拜託吳女保密，前後共給付了125萬4千元。2020年5月吳女再次索討20萬元，郭男受不了報警，警方趁吳女取款時將她逮捕。

吳女到案後認罪，並答應分期賠償郭男55萬元達成和解，法官考量吳女多次恐嚇取財得逞，但基於單一犯意僅依一個恐嚇取財罪來論刑，並考量雙方已達成和解、吳女要照顧幼子，判她1年徒刑，緩刑5年，仍可上訴。

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