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「珠蔥」滿幸福四月遊平溪　姓名同音「螢、火、蟲」享優惠

▲「珠蔥」滿幸福四月遊平溪 姓名同音「螢、火、蟲」享多重優惠。（圖／新北市農業局提供）

▲「珠蔥」滿幸福四月遊平溪，姓名同音「螢、火、蟲」享優惠。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

4月17日在平溪區市民活動中心前辦理「珠蔥」產地展售，新北市副市長劉和然現場抽出參加展售會的幸運朋友，每位可獲得一組與台北凱撒大飯店聯名的價值2080元的「珠蔥無菜單料理」；另推出姓名與「螢、火、蟲」同音享優惠，只要憑身分證名字裡有同音1至3個字，即可享獨家體驗、商品折扣及贈送小天燈。

農業局表示，珠蔥最鮮嫩好吃的四、五月，結合凡是在珠蔥產區平溪、烏來、新店、深坑與石碇等區，有配合的珠蔥料理合作之餐廳，消費滿500元就送100元的折價券。今年特別與台北凱撒大飯店合作聯名推出「珠蔥無菜單料理」，在市區就可品嚐美味的珠蔥料理，從經典的珠蔥烘蛋、珠蔥炒臘肉到創意的珠蔥酥餅等。

▲「珠蔥」滿幸福四月遊平溪 姓名同音「螢、火、蟲」享多重優惠。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市議員林裔綺（左1）、新北市副市長劉和然（左2）、台北凱撒飯店公關經理沈耘安（右1）與得獎民眾合影。

農業局說，每道看似簡單的菜餚卻有著不簡單的用心，將農人們真誠的盛情款待傳達給所有享用料理的人。搭配可無限續碗的古早味芋頭米粉湯、鹹粥、滷肉飯，每位只要520元（兩人成行），是飯店首度推出價格如此平易近人的珠蔥主題料理。

新北市副市長劉和然表示，平溪空氣新鮮，不只可以放天燈祈福、徜徉鐵道之旅、賞螢火蟲，還可以下田摘採珠蔥及搖蜜體驗，非常適合親子旅遊，這個季節的珠蔥正對時，不僅美味還有許多珍貴的營養成份，讓大家多吃多健康，四五月遊平溪，絕對讓大家「蔥」滿幸福！

▲「珠蔥」滿幸福四月遊平溪 姓名同音「螢、火、蟲」享多重優惠。（圖／新北市農業局提供）

▲養蜂青農李政育（右）向新北市副市長劉和然（左）示範搖蜜工作。

農業局表示，為促使產業鏈串聯成形，並輔導平溪魅力商圈發展協會，延續這波賞螢觀光熱潮，推出姓名與「螢、火、蟲」同音享優惠活動，在張貼商圈活動海報的店家，只要憑身分證名字裡有同音1至3個字，即可享受獨家體驗、商品折扣及贈送小天燈等多重優惠。

平溪區農會也推出季節限定「賞螢，幸福呦！」浪漫之旅，包含賞螢、放天燈及DIY體驗等豐富內容，活動期間只到5月15日為止，歡迎喜愛賞螢及農特產品的朋友們偕伴到平溪區旅遊，相關資訊請洽平溪區農會：02-2495-1051或至農會臉書及「平溪魅力商圈」臉書粉專查詢。

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