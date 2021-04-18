合歡山玉山杜鵑和賞花人數大爆發　交通疏導至6月中旬

▲合歡山玉山杜鵑花期人潮洶湧，警方交通疏導勤務將延續至6月中旬。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

目前正值合歡山每年4、5月間的野生杜鵑花期，紅、粉紅、白色的繽紛花海漫山遍野，風景迷人、賞心悅目；仁愛警分局估計至6月中旬，每天平均賞花人數上萬，除即起展開高山杜鵑交通疏導勤務，也呼籲遊客避開假日、搭乘大眾運輸，勿跨越雙黃線行駛或違規停車，並注意公路兩側CMS資訊。

仁愛警分局表示，合歡山高山杜鵑花期約為2個月，開花順序由低海拔延伸到高海拔山區，包括昆陽、小奇萊、石門山、合歡山主峰和東峰，以及太魯閣國家公園牌示後方山坡等。

▲合歡山玉山杜鵑花期人潮洶湧，警方交通疏導勤務將延續至6月中旬。（圖／民眾提供）

仁愛警分局指出，台14甲線18至43公里，以及翠峰以上至大禹嶺路段路寬僅5至7公尺，鳶峰、昆陽、武嶺和合歡山莊等停車場車格僅220位，因此假日白天於武嶺周邊道路易壅塞路段，派遣固定交通崗加強疏導車流，夜間派遣巡邏警力機動交通疏導，以免車輛大量湧入造成交通癱瘓，如遇有交通壅塞或事故時，迅速前往處理並排除，

相關單位部分，公路總局第二區養護工程處埔里工務段將於明（19）日至5月3日，進行台14甲線18K（翠峰）至32K+781（合歡山遊客服務中心）路段路面改善作業，每天上午8時至下午5時30分分段進行路面刨鋪施工，採整點放行、雙向輪放10分鐘，例假日則不施工，警方請用路人耐心等候、減速慢行，或提前改道。

▲合歡山玉山杜鵑花期人潮洶湧，警方交通疏導勤務將延續至6月中旬。（圖／民眾提供）

仁愛警分局分局長莊順智建議賞花遊客，儘量使用大眾運輸工具，開車上路前可先行利用省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）、手機下載「幸福公路APP」查詢路況，或收聽警廣路況廣播取得最新路況訊息；即時花況可致電太魯閣國家公園管理處合歡山管理站詢問，電話04-25991195。

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