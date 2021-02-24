彰化婦遊武嶺高山症發作全身癱軟　警消接力護送就醫

記者高堂堯／南投報導

林姓老婦23日前往南投合歡山等山區遊玩，未料在武嶺時突然高山症發作，一度全身癱軟無法行動，仁愛鄉警方緊急協助以警車開道、護送林婦下山，並轉報消防隊前往接駁送醫，目前已無大礙。

▲仁愛警消人員接力開道、護送高山症老婦(右2)下山就醫。（圖／民眾提供）

警方指出，70 歲的林婦家住彰化縣，昨日與家人開車前來仁愛鄉旅遊賞櫻，一路登高至合歡山武嶺觀景，然而武嶺地處高海拔3275公尺，林婦出現頭痛暈眩、心悸、呼吸急促甚至嘔吐等症狀，最後更是全身癱軟。

家人緊急驅車下山、準備將林婦送醫，中途恰巧在台14甲線7.5公里處遇見正在執行交通勤務的仁愛警分局員警，立刻停車求助；巡佐陳俊嘉見狀，研判應為高山症狀發作，考量賞櫻遊客車輛較多，先以警車鳴笛開道護送林女下山至較低海拔處，緩解身體不適症狀。

警方也通知仁愛消防分隊待命，一行人在抵達仁愛警分局駐地後，由消防隊接力，派遣救護車將林女送往埔里榮民醫院就診，林女家人頻向員警致謝。

近日時值南投各山區繁花盛開、遊客人車擁擠，仁愛警分局長莊順智提醒民眾，合歡山海拔高、氣溫低，上山除應注意自身身體狀況並穿著禦寒保暖衣物，行車務必繫緊安全帶，切勿疲勞駕駛。

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