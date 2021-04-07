合歡山公路大貨車撞斷電線桿　駕駛：踩不到剎車

▲大貨車經合歡山公路上山，失控撞斷路邊電線桿。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

陳姓男子7日上午駕駛大貨車，經合歡山公路往清境方向前進，竟一頭撞上路邊電線桿，電線桿應聲倒下橫倒在馬路上，所幸陳男僅受輕傷，但雙向交通頓時受阻；陳男向警方表示踩不到剎車才肇禍，警方持續調查事故原因中。

警方指出，上午11時15分左右，陳姓駕駛正開著一台設有懸臂的大貨車，由霧社朝清境方向上山，行經合歡山公路（台14甲線）2.1公里處，突然失控朝左側路邊撞去，剛好撞上電線桿，電線桿不堪強大衝擊，從底部應聲而斷，倒向路中央。

▲大貨車經合歡山公路上山，失控撞斷路邊電線桿。（圖／民眾提供）

肇事貨車車頭內凹毀損，擋風玻璃也撞破，陳男臉部受傷，所幸送醫急救後已無大礙；陳男酒測值為0，他向警方陳述因當下剎車突然失靈，才會撞倒電線桿。

▲大貨車經合歡山公路上山，失控撞斷路邊電線桿，雙向交通受阻。（圖／民眾提供）

警方指出，撞擊當時車身被路旁護欄擋住才沒有衝下邊坡，也無其他車輛經過遭到波及，也是不幸中的大幸，但現場因電線桿斷裂懸掛於路中，電線也卡在路旁樹枝上，雙向無法通車，警方於現場指揮，並通報台電、公路總局埔里工務段和仁愛鄉清潔隊到場處理，在下午1時35分已恢復單向通車。



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