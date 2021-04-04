太魯閣號傷亡慘重　南投縣長林明溱臉書致哀並祈求神明保佑

▲太魯閣號遭撞出軌造成重大傷亡，南投縣長林明溱在臉書發文祈福。（圖／翻攝「南投縣長‧林明溱」臉書粉專）
記者高堂堯／南投報導
台鐵太魯閣號遭工程車撞擊出軌造成慘重傷亡，南投縣長林明溱於事發後先在臉書發文，希望眾人「哀戚肅穆」、「同心協力」，隔（3）日參加地方廟會活動時，再次公開為該事故亡者致哀、並為傷者祈福，祈求以後不要再發生類似意外。
台鐵太魯閣號在清明連假首（2）日就發生事故，林明溱當晚9點多於「南投縣長‧林明溱」臉書粉專上PO文和手持燭火的示意照，表示自己感同身受，也請身邊的同仁、朋友為受困者、傷者和警消暨救難人員祈福，「此時沒有人會放棄任何一線生機。願傷者早日康復。逝者安息。」
▲太魯閣號遭撞出軌造成重大傷亡，南投縣長林明溱（中）出席廟會活動時發言致哀祈福。（圖／南投縣政府提供）
林明溱3日一早則前往南投受鎮宮，出席「2021南投玄天上帝民俗文化藝術節—徒步巡香至名間受天宮」活動，與多位地方民意代表和縣農會高層一同開香，點燃起馬炮，拉開巡香序幕。
林明溱致詞時，除了再次為太魯閣號的傷亡者致意，也指出近幾個月來台灣缺水相當嚴重、日月潭水位持續下降；而南投市包尾受鎮宮已是第5年舉辦巡香活動，信眾每年都徒步走到名間鄉松柏嶺受天宮，展現虔敬信仰，希望玄天上帝保祐天降甘霖，以免衝擊民生用水。
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