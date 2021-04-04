太魯閣號傷亡慘重　南投縣長林明溱臉書致哀並祈求神明保佑

台鐵太魯閣號發生半世紀最嚴重事故，2日上午9時28分在花蓮清水隧道出軌，截至目前釀成48死198傷的慘劇。傷患第一時間也紛紛送往各大醫院救治，有醫護人員也透露，雖然自己不是到第一現場做救護，但那天的急診室的所見所聞讓她難以忘記，情緒也相當複雜，她了解倖存者心裡的傷肯定遠比身體更痛，但仍「願存者再嚴重的傷，都要堅強地活下去」。