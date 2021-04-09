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綁手蒙眼單腳站！夫婦虐兒致死關鍵對話曝　鄰居驚訝：爸爸人很好

記者高堂堯／南投報導

南投爆發一對夫婦涉嫌將親生雙胞胎兒子的弟弟凌虐致死慘案，父親疑坦承一人犯案先遭收押，但檢警調查進一步後發現，夫婦倆曾私下討論教訓懲罰小兒子的方式，包括綁手、蒙眼並要求單腳站立等，認定母親也涉嫌重大，聲押獲准；鄰居昨聞訊都驚呼：「爸爸人很好很善良，想不到會發生這麼可怕的事！」

▲家住南投南崗工業區附近的林姓夫婦疑將親生雙胞胎的弟弟虐死，遭羈押禁見。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲家住南投南崗工業區附近的林姓夫婦疑將親生雙胞胎的弟弟虐死，遭羈押禁見。（圖／記者高堂堯翻攝）

據悉，37歲的父親林姓男子在印刷廠工作，母親是家庭主婦，雙胞胎兒子原由阿公阿嬤照顧，去（2020）年12月因阿嬤生病才由父母接回；但小兒子疑似發展遲緩、常尿褲子，林姓夫婦不滿就將他關在浴室，若他哭鬧還會被大聲斥喝、甩巴掌，甚至拿棍棒抽打，致使小兒子全身有多處瘀青傷痕。

▲南投林姓夫婦疑將親生雙胞胎的弟弟虐死，遭羈押禁見。（圖／翻攝林男臉書）

▲南投林姓夫婦疑將親生雙胞胎的弟弟虐死，遭羈押禁見。（圖／翻攝林男臉書）

上（3）月21日上午11時許，林男疑將小兒子推倒在地導致昏厥，慌張地抱著孩子就醫；檢警調閱林家所住公寓大樓的電梯監視器畫面發現，林男不斷用手輕拍安撫孩子，但孩子已經癱軟無力，鄰居見警方上門才知道出大事了。

據了解，林男自始供稱都是他一人對小兒子施虐，似乎想獨扛罪責，但檢警調查夫婦倆的私下對話紀錄，赫然發現他們討論過懲處孩子的方式，竟包括綑綁雙手、將雙眼蒙住，甚至要求單腳站立等；在男童搶救11日仍宣告不治、4月2日和7日分別進行遺體相驗和解剖後，檢方認定林妻犯嫌同屬重大，將其拘提到案，並向南投地院聲押獲准。

南投縣政府指出，雙胞胎的哥哥目前先交給阿公阿嬤代為照顧，有社工介入評估，警方也不定期巡視關懷。

▲南投林姓夫婦疑將親生雙胞胎的弟弟虐死，鄰居都感到訝異驚嚇。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投林姓夫婦疑將親生雙胞胎的弟弟虐死，鄰居都感到訝異驚嚇。（圖／記者高堂堯翻攝）

檢警調查，林姓夫婦皆無虐童前科或毒品前科，幾位鄰居更表示，夫婦倆在大樓住了10年，平時雖都安靜不多話、跟鄰居互動少，但林男出入作息正常，出門上班或倒垃圾遇到還是會點頭打招呼、閒聊，「人很好很善良！」不過提到雙胞胎，鄰居都對大兒子較有印象，甚至有人不知道小兒子12月就搬過來。

也有鄰居指出，三不五時聽到小朋友一直哭，媽媽很大聲罵小孩，但很少聽到爸爸開罵，月前看到一家四口出門，小兒子戴著口罩，臉上眼角都有紅腫瘀青，還以為是生病或跌倒受傷了，但又不敢問，想不到會發生這種事情，「教訓自己的小孩頂多打屁股，兩個小孩很乖，（家暴致死）這種事很可怕！被嚇到了！」

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