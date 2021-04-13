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外送殺286KM「台北→合歡山」　只為2杯手搖飲！真相跪了：無價

▲▼外送殺286KM「台北→合歡山」　只為2杯手搖飲！真相跪了：無價（圖／Dio Wei提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲原PO熱血馳騁，5小時抵達太魯閣國家公園！（圖／Dio Wei提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

這是一趟長達268公里的訂單！一名男網友貼出「送餐壯舉」照片，日前他遠從台北鬧區，直接殺到海拔3417公尺高的合歡山，就是為了幫友人送2杯手搖飲料，下山前，原PO不忘拍下絕美銀河星空，讓大批網友跪了，「這友情無價！」

一名男網友在臉書《爆廢1公社》分享熱血經歷，為了替山上工作的朋友「解渴一下」，遠從台北飆到合歡山上，光是單趟就長達286公里遠，原PO路上完全沒休息，5個半小時後振奮抵達。

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「Dio Wei」本尊向《ETtoday新聞雲》熱心分享，本身有八台「小老婆」，而這次騎的是HondaForza300黃牌重機，平時就喜歡趴趴走，「全台都有我的蹤跡」，而昨（12）日心血來潮，決定清晨5點出發，10點半就抵達合歡山上，順利把飲料遞給友人。

▲▼外送殺286KM「台北→合歡山」　只為2杯手搖飲！真相跪了：無價（圖／Dio Wei提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼外送殺286KM「台北→合歡山」　只為2杯手搖飲！真相跪了：無價（圖／Dio Wei提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲原PO待到凌晨2點才下山！（圖／Dio Wei提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

原PO笑稱，「外送是接自己朋友的單，順便造訪全台好友」，加上自己是攝影控，特地待到凌晨2點，拍下浩瀚星空才肯下山，而照片可見，銀河系近在眼前，彷彿整座山頭都是我的觀星場。

話鋒一轉，原PO不禁哀號，自己是專職跑外送，無奈現在接單大不如前，兩家平台都很競爭，「很辛苦，而且獎金愈來愈少」，以前一單最高獎金120元，現在根本少得可憐。

原PO透露，平均一天跑12至14小時，月休僅2天，但比起前一段時間，「現在大概少了一半的薪水...以前是賺錢，現在是糊口」，至於說到現在跑外送的優勢？他不禁感慨直呼，「大概只剩下自由。」

而絕美星空照曝光後，引發網友大讚「最有敬業精神」、「這星空太無敵了吧」、「夜景超美，可是感覺好累」、「眼淚已落下，何時才能遇如此敬職夥伴」、「要不要順便環島了」、「一定是很好的朋友，貼心」、「這是自己想跑山啦～這友情無價」。

▼原PO送飲料，讓友人超感動！（圖／Dio Wei提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼外送殺286KM「台北→合歡山」　只為2杯手搖飲！真相跪了：無價（圖／Dio Wei提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

ET快訊
只為2杯手搖飲　外送殺286KM「台北→合歡山」
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