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侯友宜赴佛光山擇善寺祈福：願亡者安息、離苦得樂

▲▼侯友宜赴佛光山擇善寺祈福。（圖／記者楊蕓攝）

▲侯友宜赴佛光山擇善寺祈福。（圖／記者楊蕓攝，下同）

記者楊蕓／新北報導

台鐵太魯閣號2日發生重大傷亡事故，新北市長侯友宜4日上午前往佛光山擇善寺出席超薦祈福法會，與妙進法師於罹難者牌位前持誦〈心經〉回向，並於佛前恭讀星雲大師〈為台鐵太魯閣列車翻覆傷亡者祈願文〉，祝願亡者安息、生者平安。

▲▼侯友宜赴佛光山擇善寺祈福。（圖／記者楊蕓攝）

侯友宜表示，這次台鐵事故是台灣近40年來最大傷亡事故，截至4日上午9時，新北市民傷亡人數79人，非常遺憾痛心。除了不捨，第一時間就請人在花蓮的謝副市長先前往慰問、掌握情況，並立即指示消防局、警察局、民政局、衛生局、社會局及區公所等相關單位，務必全力協助傷者及罹難者家屬，及時提供關懷與協助。

▲▼侯友宜赴佛光山擇善寺祈福。（圖／記者楊蕓攝）

侯友宜表示，這是非常令人心碎難過的日子，為太魯閣傷亡苦難的同胞們辦了超薦法會祈福，但願往生者在超薦法會的超度下，安息並早日登極樂世界，但願受傷的同胞們能早日康復，回到正常的生活，相信在這祝福下，傷亡者都能離苦得樂，讓他們因為我們的集氣，讓受害者家屬們身心靈得到安定。

▲▼侯友宜赴佛光山擇善寺祈福。（圖／記者楊蕓攝）

侯友宜說，佛光山開山宗長星雲大師第一時間寫下祈願文，並請各別分院為此事故設立超薦牌位與消災祿位的義行，他深表感謝。新北一定會給在這次事故中傷亡的市民及家屬最大支持，也期盼大家從悲痛中振作精神，一如祈願文中，以至誠祈願佛陀慈悲，賜與人們向前的勇氣與信心。

▲▼侯友宜赴佛光山擇善寺祈福。（圖／記者楊蕓攝）

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