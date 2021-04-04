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「生命最後仍努力煞車！」太魯閣號乘客還原現場　3萬人淚謝司機

▲人間煉獄！太魯閣號「空間錯覺」增救援難度 基隆搜救隊曝：怵目驚心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲第3節車廂生還者還原事發現場。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者黃可昀／綜合報導

太魯閣號事故過後，生還者也需要花很多時間重建心理、撫平創傷，一名乘客回憶起當天景象，「有很多悲傷、遺憾、但看見更多的是感恩」，雖然2名駕駛在意外中不幸離世，不過一定也盡了最大努力將傷害降低，「相信他們直到生命最後一刻仍努力地煞車，車子才停下來。」

台中律師徐承蔭在臉書轉發這篇文章，一名搭乘台鐵408次太魯閣號的乘客表示，出軌當下他人坐在第三節車廂，車門打開時，「大家沒有爭先恐後，而是手把手地扶持身旁的人」，還有2名健壯的乘客主動站在門口接應眾人下車；第一節車廂的列車長先是幫助乘客脫困，接著疏散人群、幫大家提行李走過鐵軌，再自己跑回去現場協助救災。

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▲臺鐵太魯閣號出軌事故造成重大死傷事件。（圖／消防署指揮中心提供）

▲事發當下眾人互相伸出援手。（圖／消防署指揮中心提供）

該乘客透露，他還看見趕來救援的第一批救難人員，頭也不回地快速衝進山洞，甚至還因為太焦急一度跌在鐵軌旁，「年輕救難員一邊動作、一邊手抖個不停，一旁老練的救難員對他說不要想太多、盡全力救就好。」即便每一位警消人員都忙得焦頭爛額，仍保持冷靜、耐心地向乘客解釋狀況，「獲救的人沒有抱怨或躁動，而是互相詢問傷勢、分配補給的水和食物。」

文末也提到，他相信2位火車駕駛員，到最後一刻仍死命地煞車，堅守在自己崗位到最後一秒，列車也才得以順利停下，沒繼續釀成更大規模的傷亡，「感謝為乘客犧牲自己的兩位駕駛員」。

網友留言，「謝謝您以感恩的心，溫暖報導事故現場，少了驚恐、少了抱怨，只有感恩與祝福」、「看到最後司機那一段，真的眼淚就把持不住了。」一名自稱當時也在第三節車廂的網友回應，「我的感想也跟你一樣，一直感受到大家的互助與溫暖。我們都不知道發生什麼事，但大家都只想著幫助彼此。」

作為這次408太魯閣號的倖存者， 有很多悲傷、遺憾、但看見更多的是感恩。 我們是第一時間逃出車外的第三節車廂。 看見 好不容易打開門時，大家沒有爭先恐後，而是手把手地扶持身旁的人。 看見 兩位健壯的男孩立刻主動跳下去在門口接應大家下車。 ...

Rae Cherry 發佈於 2021年4月2日 星期五

ET快訊
張育成4支2還敲勝利打點！　首安首打點首得分一次來

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