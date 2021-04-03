太魯閣號事故震驚國際　捷克參議長韋德齊、英國外相拉布表達慰問

▲拉布、韋德齊。（合併圖／達志影像-美聯社、記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

台鐵太魯閣號408次車出軌釀50死，是台灣40年來死傷最慘烈的火車意外事故，經國際媒體報導，有多國政要、友人向我方慰問，其中包括去年率團訪台的捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil），以及英國外相拉布（Dominic Raab）。

外交部指出，韋德齊對事故深感震驚與哀痛，除立即推文哀悼之外，2日晚間8點半也致電外交部長吳釗燮，代表參議院及捷克民眾向台灣人民表達慰問之意，同時也對罹難者家屬表達最深切的關懷；此外，韋德齊並請吳釗燮代向總統蔡英文致意，強調在此困難時刻，捷克誠摯盼與台灣共度難關。

而捷克外交部長佩崔切克（Tomas Petricek）在事故當天也推文哀悼。外交部表示，對來自捷克國會、行政部門及各界友人向台灣表達的友好關懷，由衷感謝。

英國外長拉布2日也透過推特寫道，「我要對受到今天早上台灣鐵路事故影響的民眾致上誠摯哀悼」，他的心與傷患、罹難者及其家屬同在。而外交部則透過官方推特誠摯感謝拉布的關心。

長期關注歐洲政經議題的臉書粉專「歐洲動態」表示，「不敢說以前從未發生過，但由如此高層的官員就台灣發生的慘劇表達慰問，除了日本，其他國家是較為罕見。」

另外，美國國務院也表達了深切哀悼與慰問，期望台灣能在此一困難時刻得到平安與慰藉，並表示願提供援助。

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