蘇貞昌為太魯閣事故再度道歉　裁示「搶救、搶通、關懷照顧」

▲408次太魯閣號出軌事故現場DAY2，事故列車移除作業作業。（圖／記者陳煥丞攝）



記者陳家祥／台北報導

台鐵太魯閣號408車次列車2日發生出軌意外，造成50人死亡、178人輕重傷的重大意外。行政院長蘇貞昌3日上午召集會議，裁示後續因應作為。蘇貞昌表示，對於國家發生如此重大的災難，深感歉意與遺憾，並再次強調政府團隊有三項要優先積極辦理的工作：搶救、搶通及關懷照顧。

行政院發言人羅秉成3日表示，上午行政院長蘇貞昌召集副院長沈榮津、秘書長李孟諺、副秘書長何佩珊及等人，就太魯閣列車事故再召開會議討論後續應行處理事宜。

蘇貞昌說，要再次感謝來自各地的救災人員與返回崗位的醫護人員，在第一時間全力搶救傷者，而現在最重要的是妥善治療受傷者，這方面也要再次感謝幾家醫院的醫護人員，不眠不休的提供最好的醫療與照顧。

▲蘇貞昌2日視察「台鐵災害應變中心」。（圖／記者張榮恩攝）

除了身體上的傷痛，傷者及家屬們也會因此重大變故而有造成心理創傷之虞，除有醫師、社工的專業協助外，所有罹難者、傷者及家屬等的後續關懷與照顧，政府也應給予妥善協助。為此，蘇院長特別責成林萬億政委統合督管處理，而林政委旋即於今日上午召開專案會議協調相關部會積極辦理。

再來是疏運的安排與現場的修復工作，蘇院長請李秘書長和應變中心保持聯繫，調集所有必要資源來協助，希能早日恢復通車。

蘇貞昌特別指示政委林萬億協調衞福部、交通部、內政部、教育部與原民會等相關部會，務必讓所有來自全國各地的家屬，從出發到返程，在其過程中所可能遇到的各種問題與需求，做好各項分工，都要事先幫他們設想好、服務好。

雖然在中央各部會和地方政府的合作下，可以看到大家都是全力以赴，但蘇貞昌強調，事發突然，家屬們遭逢變故一定是心急如焚、憂慮難安，政府如能夠多做一點，減低一點他們的傷痛，就應該全力去做。檢警單位就罹難者遺體的辨識、DNA鑑定與相驗等工作，務必通力合作，加速進行，也要協助家屬領回遺體的後續事宜。

同時運安會與檢警單位均已就事故現場，完成蒐證與保全程序，刻正積極進行調查工作。蘇院長希望相關調查單位要能儘速釐清肇因，還原真相，追究責任。

蘇貞昌也請指揮體系定時提供包括救助狀況和交通復原的最新資訊，讓民眾能即時掌握相關訊息。另外，就民間有意主動捐助款項給予受難家庭的部分，蘇也指示衛福部盡快成立捐款專戶，讓民眾的愛心能夠幫上忙，大家一起渡過難關。