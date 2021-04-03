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「我們一定要改革」　Kolas心痛花東人回家遇死劫…一家四口剩她　

▲▼張恩翔、張恩昀、鍾惠美家屬。（圖／記者游宗樺攝）

▲鍾惠美一家人搭乘太魯閣號返家，兒子丈夫都在事故發生後罹難，一家四口僅剩她一人。（圖／記者游宗樺攝）

記者蔡文鈴／台北報導

台鐵太魯閣號事故釀成50死、178傷的慘劇，其中花蓮玉里鎮牧師之女鍾惠美1家4口也搭上這班列車，但卻僅存鍾惠美華活下來。跟鍾惠美同鄉的總統府發言人Kolas Yotaka表示，許多人就算是買站票，站也要站回家但卻發生意外，讓她十分感慨「我們一定要改革」。

Kolas說，凡不幸死亡或受傷的，有建築工、木工、運動員、學生，這些都是西漂原住民族人的典型；其中有個不幸的家庭，是來自她的故鄉玉里的某部落「Makutaay（瑪谷達璦）」，這部落的教會牧師的女兒鍾惠美，一家四口在這次的意外中走了三口，而家人終於指認出來，無話可說，家人就是痛。

Kolas感慨，住花東的人，尤其願意買站票的，就是要「回家」，因為不是要去玩，你的家就在那裡；不管前面發生過多少次事故，就算心裡毛毛的，只要買得到票，站也要站回家；在外打拚想念家人，只要可以跟家人團聚，不管自己已經幾歲，不管要站幾個小時，站也要站回家，而我們都是這樣，「我們一定要改革。」

鍾惠美與先生張信盛來自玉里鎮的牧師家庭，2人所生的一對兒女更是體育亮點新星。牧師馬亨亨受訪表示，從昨(2 日)事發後，他就趕緊清查有沒有所屬教會的人坐上車班列車，經查確發現鍾惠美一家人都坐上車班列車。

馬亨亨也悲傷提及，鍾惠美的父親已經是高齡91歲老牧師了，他們教會人員一直不敢告訴他老人家這件悲傷的事，直到電視不斷播放，深夜11點多才敢告訴他，3日稍早鍾父也坐著輪椅前往殯儀館認屍。

▼Kolas Yotaka。（資料照／記者林敬旻攝）

▲行政院發言人Kolas Yotaka主持行政院院會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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