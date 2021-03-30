守護高風險警員！雲林動用第二預備金　租200支救命手環配戴

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局今（30）日於中庭廣場舉行「警察版天倫D+卡」撥接儀式，藉由記者會公開見證具有歷史性意義重要時刻，租用「定位錶」、「御守錶」給予身體不適警察同仁利用手環發出求救訊號，並立即知曉定位，屬「全國首創」，實踐「警察保護民眾，縣長守護警察」構思。

▲雲林縣警察局今（30）日於中庭廣場舉行「警察版天倫D+卡」撥接儀式，藉由記者會公開見證具有歷史性意義重要時刻。 （圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣警局局長朱宗泰指出，有鑑於西螺警分局警備隊員警執勤時因心血管疾病突發，來不及呼救即往生，縣長張麗善格外注意員警身體健康，特於2021年底指示計畫處動用第二預備金，租用「警察版天倫D+卡」，將200支SOS救命手環分配予高風險或單獨值班員警配戴，避免憾事再發生，民眾由警察保護，縣長做有力的後盾守護警察。

▲「定位錶」、「御守錶」給予身體不適警察同仁利用手環發出求救訊號，並立即知曉定位，屬「全國首創」，實踐「警察保護民眾，縣長守護警察」構思。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，警察人員擔服高壓力工作，面對各式不可預知突發情境，作息日夜顛倒，身為人民褓母，工作時間長久，一直以來警察同仁竭盡心力保護民眾，打擊犯罪，維護治安平穩，秉持熱忱，積極為民服務，惟需要有堅強的後盾來守護警察，重視警察同仁身體健康，維持警力量能，保護縣民財產及生命安全。

▲「定位錶」、「御守錶」給予身體不適警察同仁利用手環發出求救訊號，並立即知曉定位，屬「全國首創」，實踐「警察保護民眾，縣長守護警察」構思。（圖／記者蔡佩旻攝）

智慧時尚股份有限公司總經理張育銓說明，「警察版天倫D+卡」謂為「全國首創」，雲林縣政府第一用在警察同仁身上，可確切知悉警察同仁呼救定位，把握第一黃金時間送醫，該SOS救命手環亦能量測血氧功能，提醒警察同仁注意自己身體狀況，如有異狀手錶會發出警示至勤務中心監控平台，提醒他人佩戴者發生異狀，進而即時支援。

▲智慧時尚公司總經理張育銓說明，「警察版天倫D+卡」謂為「全國首創」，SOS救命手環亦能量測血氧功能，如有異狀手錶會發出警示至勤務中心監控平台，進而即時支援。（圖／記者蔡佩旻攝）



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