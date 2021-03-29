候餐驚見料理鼠王帶伴趴走！他懷疑人生：是眼花嗎　闆娘說話了

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港鎮一家餐廳遭消費者PO出一段老鼠在店內趴趴走的影片，並指出：「是我眼花嗎？」店家今天受訪無奈表示，店前排水溝定期花費數萬元最久半年清一次，仍無法完全避免，將再設法改善衛生。雲林縣衛生局表示，將立即錄案辦理並前往店家做食品良好衛生規範準則的稽核。

▲影片中2隻老鼠剪影清晰，宛如電影料理鼠王情節。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣北港鎮一家餐飲店遭網友貼文《爆料公社（官方粉專專屬）》，上傳影片中有2隻老鼠在餐廚區趴趴走的剪影，宛如電影料理鼠王，PO文網友保留性地指出，「等上餐的同時，我以為我眼花了....」

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▲雲林縣北港鎮一家餐廳遭消費者ＰＯ出一段影片老鼠在店內徘徊的影片，並指出，是我眼花嗎。 （圖／翻攝自Facebook／爆料公社（官方粉專專屬））

業者今日受訪表示，並不知道有此影片遭消費者上傳網路，也沒有其他人告知，餐飲店已開業20多年，垃圾處置是租清潔公司子母車，垃圾與廚餘為每日清運，並不會堆置隔夜，員工在結束營業會接著整理環境2、3小時完成後人員才會下班離開，業者無奈表示，沒辦法，走到哪裡都會有老鼠。

▲業者今日受訪表示，老鼠藥、捕鼠龍、黏鼠板等都有裝設並定期清潔，但因建築老舊及排水溝等問題，只能「抓多少算多少」，先大掃除再設法改善。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

業者說明，老鼠藥、捕鼠龍、黏鼠板等都有裝設並定期清潔，但因本身建築為老房子後方房屋加蓋且緊鄰店面，衛生問題只能「抓多少算多少」無法完全避免，預計近日會再進行大掃除，鼠患問題將再設法改善解決。

雲林縣衛生局食品衛生科長林小玲表示，獲知此消息後，錄案辦理並前往店家做食品良好衛生規範準則的稽核，如有出現老鼠表示病媒管制得不夠徹底。如果店家說是從水溝爬到店家也建議店家用柵欄把廚房與水溝中間作攔截，不要讓老鼠跑到店家內。呼籲食品業者，環境衛生本身食品業者ㄧ定要做好，也呼籲消費者如有發現類似情形可向衛生局反應，定會立即辦理。

▲雲林縣衛生局食品衛生科長林小玲表示，將立即錄案辦理並前往店家做食品良好衛生規範準則的稽核。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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