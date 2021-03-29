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社會 社會焦點 保障人權

神奇！雲林婦全身燻黑遊走山區遇到警...偵查隊長一句話超準

▲婦人所駕車輛燒到剩骨架，但只有身上燻黑未受傷。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲婦人所駕車輛燒到剩骨架，但只有身上燻黑未受傷。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南警分局古坑分駐日前所受理一名男子報稱妻子因孩子管教問題，凌晨自行開車外出，手機電話撥打不通，生怕發生意外，向警方報案請求緊急協尋。一度協尋未果，分局長脫口一句「再找不到想去靈隱寺看看了」，未料同時接到尋獲通報，就在該區域尋得婦人全身燻黑漫步，警方將其帶回，結束一場虛驚。

斗南警分局日前深夜接獲一男子報案，指稱妻子因孩子管教問題，凌晨自行開車外出生怕發生意外，請求協助尋人。斗南警分局長蘇旭茂獲知後立即成立專案小組分析過濾路口鏡頭影像，發現路口影像出現婦人駕車在雲149線一處Y型路口處，煞車倒回再往樟湖方向行駛後，即未再有任何斬獲。

▲婦人所駕車輛燒到剩骨架，但只有身上燻黑未受傷。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲婦人所駕車輛已燒至面目全非，僅剩骨架。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南警分局指出，因樟湖、草嶺山區幅員遼闊，分局長見搜尋進度陷入膠著，看著地圖不自覺的說出「再找不到的話，他想去樟湖深山內的靈隱寺找看看了」，就在此時，在外搜尋的偵查隊隊長像是有感應的來電，開頭就說找到人了，並且就在靈隱寺旁產業道路。小組成員一聽到這好消息，除了讚嘆偵查隊探員深山內能找到人外，也對分局長事前靈隱寺的靈感深感佩服，一切像是冥冥之中就安排好了似的。

斗南警分局說明，更離奇的是，警方在靈隱寺發現郭姓婦人全身燻黑走在路旁，並從其口中得前一日晚間因家庭因素心情低落，才開車到山區，相關位置僅知非常偏遠、自己也不清楚的地方，就在車上後座燒物躺睡。

▲婦人所駕車輛燒到剩骨架，但只有身上燻黑未受傷。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲婦人所駕車輛已燒至面目全非，僅剩骨架。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

婦人自述，想不到中午醒來發現自己全身燻黑、躺在已經燒得面目全非車輛旁的無水溝渠，起身往外走沒多久，就遇到警方人員找尋。斗南警分局表示，尋得當下除積極勸慰安撫婦人外，先帶至派出所簡單梳洗並通知婦人的丈夫到派出所，丈夫及家屬趕到後感謝警方鍥而不捨及時尋獲，避免憾事發生，並極為感激。

斗南警分局長蘇旭茂表示，警方對於失蹤人口案件均相當重視立即應處，並特以同理心待民如親，除治安、交通工作外，更熱忱盡力做好為民服務作為；另呼籲身邊如發現親友有情緒低落、憂鬱等情形，應多加施予關懷，可能1通電話、1封訊息，或是多1份關心，就可以避免憾事的發生。

▲婦人所駕車輛燒到剩骨架，但只有身上燻黑未受傷。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲婦人所駕車輛已燒至面目全非，僅剩骨架。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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