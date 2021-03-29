雲林抽驗13件清明傳統應景食品　2件不合格全來自外縣市

▲清明節將至，雲林縣衛生局啟動清明節食品稽查抽驗專案，總計抽驗13件，檢驗結果有2件不合格，經調查均為外縣市業者，已移請所轄衛生局後續辦理， 其餘品項皆與規定相符。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

清明節將至，除傳統掃墓祭祖之外也是春遊的重要節日，雲林縣衛生局啟動清明節食品稽查抽驗專案，總計抽驗潤餅皮、糕 粿類食品、花生粉及生鮮蔬果等計13件，保障消費者安心選購相關應景食品，檢驗結果有2件不合格，經調查並追溯來源均為外縣市業者，已移請所轄衛生局後續辦理， 其餘品項皆與規定相符。

雲林縣衛生局啟動清明節食品稽查抽驗專案，針對潤餅皮、糕 粿類食品、花生粉及生鮮蔬果等計13件應景食品類，檢驗項目包含防腐劑、著色劑、 殺菌劑、漂白劑、黃麴毒素、農藥殘留及非法食品添加物等，稽查檢驗結果有2件不合格，經調查均為外縣市業者，已移請所轄衛生局後續辦理。

衛生局長曾春美提醒民眾，連假期間，親朋好友聚會，除了要「樂活 防疫」也應儘量避免至人潮擁擠處，另，選購食品時應慎選商譽良好廠商、 製作販售場所之環境衛生，以確保產品品質，並掌握「三不原則，標示不 清楚不買、過白或過於鮮艷不買、有異味不買」。 建議購買潤餅時應選購新鮮現做製品，以一次食用的份量為原則，若有剩餘，應以冷藏保存，再次食用時，應充分加熱後再食用。



雲林縣衛生局表示，將持續加強查核製作場所的環境衛生、人員管理、食材來源、 保存、標示等，呼籲業者落實自主管理，使用合法的食材原料及食品添加物製作產品，以保障食品衛生安全；民眾若發現食品違規行為，或有相關疑問，可撥打雲林縣食安專線05-5339730 食品衛生科洽詢。



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