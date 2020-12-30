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雲林縣警察局成立「無人機偵蒐隊」　5飛手「上帝視角」守護治安　

▲雲林縣警察局表示，5名無人機隊飛手分佈原單位，視案發狀況需求將再特別編排出勤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣警察局表示，5名無人機隊飛手分佈原單位，視案發狀況需求將再特別編排出勤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局於今（30）日舉辦「109年遙控無人機應用觀摩展」，特邀台灣福爾摩沙無人飛行器協會理事長張政雄帶領團隊展示、說明現有無人機之機型、性能及用途，並由教官現場示範應用飛行技術，講解無人機應用在各領域當中扮演的重要性。

雲林縣幅員遼闊有山區、海岸，山區許多廢棄工寮、空屋易淪為治安死角，海岸易成走私偷渡缺口，鑑於治安、交通狀況瞬息萬變，為有效偵查犯罪、維護治安，警察執行勤務經常面臨危險的現場攻堅圍捕等特殊任務，此時加上無人機來整合空中科技輔助，可讓罪犯無所遁形，更能保障第一線員警的人身安全。

▲雲林縣警察局表示，5名無人機隊飛手分佈原單位，視案發狀況需求將再特別編排出勤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣幅員遼闊有山區、海岸，警察執行勤務經常面臨危險的現場攻堅圍捕等特殊任務，此時加上無人機來整合空中科技輔助讓罪犯無所遁形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局目前訓練出5名無人機隊飛手並通過考照，刑事警察大隊警務員郭芳元、刑事警察大隊小隊長張冠群、督察科警員甘伯仲、虎尾分局警員陳乃瑀、北港分局警員龔柏方；應用觀摩展中，由刑警大隊率同霹靂小組幹員模擬刑案演練，搭配遙控無人機執行空中偵蒐，掌握犯嫌動向，依照不同地形、地物和環境，規劃適合之勤務部署，順利完成任務。

雲林縣警察局表示，5名無人機隊飛手分佈原單位，視案發狀況需求將再特別編排出勤。雲林縣警察局局長朱宗泰自今年9月到任後，即積極推動科技建警，運用遙控無人機於警政治安、交通工作上，以彌補偏鄉幅員廣大、警力不足的狀況，並守護雲林鄉親生命、身體、財產之安全。

▲雲林縣警察局表示，5名無人機隊飛手分佈原單位，視案發狀況需求將再特別編排出勤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 雲林縣警察局目前訓練出5名無人機隊飛手並通過考照，刑事警察大隊警務員郭芳元、刑事警察大隊小隊長張冠群、督察科警員甘伯仲、虎尾分局警員陳乃瑀、北港分局警員龔柏方。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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