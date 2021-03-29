為110全中運選手之夜造勢　玖壹壹與張麗善秀羽球雙打

▲今日記者會邀請嘻哈天團玖壹壹，提前為全中運造勢，3名成員個別穿著自己所畢業國中的運動服，與今日宣傳活動相呼應。 （圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

110年全國中等學校運動會於4月17日至22日在雲林舉辦，雲林縣政府29日舉行選手之夜造勢記者會，並邀請選手之夜表演巨星之一「嘻哈天團玖壹壹」至現場宣傳，並與雲林縣長張麗善上演明星運動會分組雙打羽球，現場競技讓大家搶先感受選手們在比賽中的熱血實況。

全中運競賽項目共有21項，參賽選手約1萬7千多人。雲林縣代表隊今年參加17項競賽項目，參賽選手約700多名。雲林縣政府表示，睽違34年全中運重返雲林，以設定20金的目標希望能創下紀錄，恢復雲林縣運動王國的美名。每一項目比賽場地及設備，均以最高規格設置，縣府團隊更是全力投入準備，盡力在食衣住行各方面都做到賓至如歸。

▲110年全國中等學校運動會於4月17日至22日在雲林舉辦，雲林縣政府今日舉行選手之夜造勢記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

今日記者會邀請嘻哈天團玖壹壹，提前為全中運造勢，3名成員個別穿著自己所畢業國中的運動服，相當敬業，記者會更化身為mini版明星運動會，由縣長張麗善與春風組隊雙打羽球對上洋蔥與健志，現場競技羽球相當精彩，羽球一來一往最後由洋蔥與健志以5比3獲勝，讓所有人搶先感受選手在比賽中的熱血實況。

▲雲林縣長張麗善與春風組隊雙打羽球對上洋蔥與健志，現場競技羽球相當精彩。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善指出，全中運在雲林發揮創意，開幕演出除了邀請知名表演團體參與演出，更安排了人數多達5、6百人的土風舞大會師表演，集合雲林縣各地社區土風舞社團來演出，呈現雲林民眾的熱情與活力；更利用全中運開幕，讓因為疫情停辦全國表演藝術類團體賽，而無法參賽的縣內學生，在全中運開幕表演中演出，給學生展演的舞台。

雲林縣政府教育處說明，4月17日17時30分舉辦開幕式，緊接20時展開「選手之夜」，將邀請7組重量級天王天后卡司，有電音天后謝金燕、饒舌歌王周湯豪、音樂鬼才盧廣仲、嘻哈天團玖壹壹、性感女神安心亞、搖滾樂團八三夭樂團、新生代饒舌偶像高爾宣等巨星接力演唱，帶來2小時不間斷的精彩演出，為選手們應援、加油打氣，與選手、民眾一同狂歡。

▲現場競技羽球相當精彩，羽球一來一往最後由洋蔥與健志以5比3獲勝，讓所有人搶先感受選手在比賽中的熱血實況。（圖／記者蔡佩旻攝）



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