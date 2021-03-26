雲林義交大隊長集資30萬　購贈車輛輔助照明守護長者學童

▲雲林警為年長者別上警示燈，黏貼反光貼紙讓參加長者瞭解如何保護自身行的安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣義交大隊長、志豪工業公司董事長張松竹，對於警方守護民眾生命的用心深表肯定，主動邀集友人集資30萬元，購置反光條、警示燈、腳踏車照明警示燈組、警示肩燈及爆閃燈等物品，全數捐贈雲林縣警察局分送給轄內長青食堂長者及國、高中學生使用，藉由提高能見度提醒其他用路人，確保民眾行車安全。

雲林縣警局指出，65歲以上高齡者及行人、自行車族是道路上最脆弱的族群，根據統計2020年全年發生交通事故造成102人死亡，其中65歲以上老人有37人、自行車12人、行人8人，用路人往往一個疏忽，可能衍生無法挽回局面，而造成遺憾。

▲雲林警為年長者安裝腳踏車照明警示燈，並透過活動中案例分析與解說，讓參加長者瞭解如何保護自身行的安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



雲林縣警察局為維護年長者及自行車族行的安全，特別規劃於斗六市施瓜寮社區活動中心舉辦「長者安全行」大型宣導活動，為年長者別上警示燈，黏貼反光貼紙與安裝腳踏車照明警示燈，並期待透過活動中案例分析與解說，讓參加長者瞭解如何保護自身行的安全，將相關交通安全常識告知其他長者，進而減少事故發生，共同營造「心中有愛 交通無礙 老人平安 全家幸福」的優質交通環境。

雲林縣警察局局長朱宗泰表示，「生命是無價的，遺憾是可以避免的」，雲林縣警察局呼籲所有駕駛人行經路口一定要減速「慢看停」，並遵守交通規則及多關心、禮讓年長者及行人用路權益，共同維護所有用路人安全。

▲雲林縣義交大隊長張松竹（左二），主動邀集友人集資30萬元，購置反光條、警示燈等物品，全數捐贈轄內長青食堂長者及國、高中學生使用，提升民眾行車安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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