雲林縣2020年A1交通事故99件奪102命　平均肇事時段曝光

▲雲林縣西螺鎮2020年10月23日晚間發生死亡車禍，造成機車騎士及後座乘客2人死亡。（圖／資料照／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警局交通隊統計2020年發生99件A1交通事故，造成102人死亡、37人受傷，與2019年同期比較增加9人死亡、增加5人受傷，分析肇事型態，肇事時段以上班尖峰時段08-10時發生14件最多、肇事車種以機車44件最多、死亡年齡以65歲以上高齡者37人死亡最多、肇事原因以未依規定讓車發生30件31死最多。

雲林縣警察局說明，為持續落實各項防制工作，今（2021）年增購爆閃燈，擬設置於易肇事或夜間照明不足之路段、產業道路，以達警示及嚇阻效果；另為強化執法作為，將針對雲林縣易肇事之時段、路段及地區特性等規劃編排交通稽查或路檢勤務，執行取締重大交通違規、防制危險駕車、酒後駕車等專案。

雲林縣警察局表示，另外，交通宣導部分將65歲以上高齡者列為宣導重點對象，深入社區活動中心、長青食堂、老人會等易聚會地點，透過發放隨身警示燈、反光貼紙等宣導品，並於現場播放本縣往年交通事故現場案例影片，藉由真實、驚悚畫面，並輔以交通安全及防禦駕駛宣導，提醒本縣年長者，外出務必遵守交通安全規則，並穿著鮮色衣物，以維自身安全。

雲林縣警局局長朱宗泰表示，交通事故不僅讓許多家庭破碎，嚴重危害人民生命財產安全，更引起社會輿論及民眾高度關注，雲林縣警察局透過道安聯席會報加強橫向聯繫，藉由執法、宣導、教育及不合理工程、道路危險因子等各項改善措施，以期有效降低傷亡交通事故。並呼籲年關將近，民眾外出採買年貨、返鄉過節、外出旅遊、拜訪親友或廟宇參拜，務必遵守交通安全規則，切勿酒後駕車。

▲雲林縣警方交通宣導將65歲以上高齡者列為宣導重點對象，深入社區活動中心、長青食堂、老人會等易聚會地點，提醒長者外出務必遵守交通安全規則，並穿著鮮色衣物，以維自身安全。 （圖／記者蔡佩旻攝）



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