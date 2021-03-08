歡慶婦女節　雲縣府贈巧克力、警局贈草莓蛋糕給女性職員

記者蔡佩旻／雲林報導

今日3月8日婦女節，雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞以咖啡、巧克力向同仁送上祝福，雲林縣警局也準備康乃馨與草莓蛋糕致贈一百多位女警，表彰女性警員平時對於警政工作及家庭奉獻無悔付出。雲林縣政府於3月份舉辦「友婦女，大寵愛」系列活動，推出2百多家寵愛婦女店家優惠，向雲林縣婦女獻上祝福與謝意。

▲雲林縣警局準備康乃馨與草莓蛋糕致贈一百多位女警，表彰女性警員平時對於警政工作及家庭奉獻無悔付出。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善指出，今天是屬於全國女性同胞的節日，警察局許多女性同仁平常都站在第一線維護治安及交通，辛苦不在話下，感謝朱宗泰局長帶領的團隊，對女性同仁的重視及關照，特地準備康乃馨、蛋糕及巧克力贈送給女性同仁，祝福大家天天像康乃馨一樣充滿熱情、溫馨，快樂地工作。

▲雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞以咖啡、巧克力向同仁送上祝福。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善表示，上任後與謝副縣長在婦女權益的推動上，是有所承諾，不遺餘力的，疼惜雲林婦女的心也是她一直以來的堅持，無論是雲林媽媽的托育權益和經濟支持、雲林婦女的健康照顧和人身安全、特殊境遇婦女的福利與服務都是雲林縣政府持續努力與推動的福利。

張麗善強調，婦女節是屬於女性朋友的節日，為了讓社會大眾一起關注性別平等的議題，縣府在3月份特別規劃「友婦女，大寵愛」系列活動，全縣有超過200間寵愛婦女店家提供各式優惠，讓婦女朋友們不管是身處哪一種角色，都享有這特殊節日的特別尊寵。

雲林縣府錄製「雲林婦女臉譜」短片於各相關平台上宣傳，影片中的12位姊妹來自不同族群及領域，相同的是她們都非常有韌性且堅強，讓人看了相當感動。張麗善說，希望所有女性朋友，在愛親友、愛雲林的同時，也要記得多愛自己一點，累了就停下腳步喝杯咖啡，或找親朋好友敘舊聊天，都是很好的紓壓方式。

▲雲林縣警局準備康乃馨與草莓蛋糕致贈一百多位女警，表彰女性警員平時對於警政工作及家庭奉獻無悔付出。（圖／記者蔡佩旻攝）





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