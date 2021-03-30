「白嫩人妻」抬轎班勾纏人夫！她糊一片羞喊：你吃掉的…正宮崩潰

▲雲林人夫在抬轎班認識人妻小三，雙方大搞曖昧。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／雲林報導

雲林一名人夫在抬轎班認識已婚小三後，雙方不僅出雙入對，還在LINE中大搞曖昧，正宮驚見後崩潰提告。日前法院判人夫與小三應連帶賠償正宮5萬元，可上訴。

正宮主張，與丈夫結婚20多年，婚後育有2女，夫妻倆雖然並非甜蜜，但互相扶持，日子倒也過得平靜，近年來她身體狀況不佳，不僅罹患糖尿病需長期就醫，右眼也因病變失去視力，行動與生活上多有不便，沒想到丈夫不但沒有體諒，反而經常嫌棄她，讓她相當心寒。此外，丈夫參加抬轎班認識已婚的小三後，態度愈來愈冷淡，2人多次避開小三的丈夫單獨約會，在外成雙入對，每天LINE訊息不斷。

2人對話內容包括，「昨晚走回來XXXXXX眼神超奇怪，還一直問我嘴怎麼了，我超怕的」、「妳的口紅是有糊掉」、「你吃掉的」、「太激動」、「我剛好脫光光」、「脫光光開視訊」、「我沒有，我不敢，身材太爛了」、「來妳開一下我來看」、「又不是沒看過」、「妳的身材可以了，我超喜歡的，皮膚很白，又很嫩，好想咬一口」，讓正宮心碎決定求償60萬元。

對此，人夫則稱，妻子2020年4月初起經常晚歸，將家中一切大小事都丟給他自行打理，事後他才發現，妻子有了外遇，他已向法院訴請離婚。至於妻子的指控，他辯稱，是小三個性豪爽、葷素不拘，小三與抬轎班其他男性成員也有勾肩搭背拍照的情形，對話內容雖然有露骨的言語，但都是俏皮、開玩笑的話，且對話時間距今也超過1年，否認有與小三發生婚外情；小三則稱，對話事酒後講的，2人經常這樣聊天。

雲林地方法院審理後，認為人夫與小三的親密程度已經逾越已婚男性與女性間的正常社交範疇，侵犯正宮的配偶權，判人夫與小三應連帶賠償正宮5萬元，全案仍可上訴。

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