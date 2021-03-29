人妻狂尬4男！激戰75次搞「淫亂小屋」喊：想在會議桌上…老公綠炸

▲人妻多度在小王公司偷偷激戰，還喊下次想躺會議桌上。（圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／台北報導

台北一名人夫經常出國出差，不料，妻子卻趁機大搞婚外情，與4名男子有染，甚至與其中一名小王大戰75回合，激戰地點遍及全台各地，包括台北、新竹、台中、南投、花蓮等地，2人還多度在小王公司內激戰，直喊「菸味壓不住洨味」。人夫一日要使用家中電腦播放卡通給幼子看時，意外看到對話跳出，崩潰決定提告，日前法院判決出爐。

人夫主張，與妻子2006年結婚，他因工作緣故經常到國外出差，2018年9月返家要幫忙子女使用電腦播放卡通時，無意間發現妻子竟與吳、張、許、劉等男子有不少親密對話、照片，其中吳男與妻子發生75次的性行為，張、許、劉則是分別與妻子進行至少1至2次性行為，氣得他決定提告向妻子與4名小王請求連帶賠償。

其中人妻與吳男的對話內容包括，其中除了形容性愛聲響、狀態「噗撲噗撲」、「又香又濃溜」，還有不少互相勾引的鹹濕對話「看老衲的降魔棒」、「請好好的鞭打我，趕走我身上的惡靈」、「我還會用去魔液退散惡靈」、「週末就要來射妳」、「把屋頂射破」、「我內褲掉在你家」、「以後就準備一個淫光寶盒，一打開，嘩~~~~硬有勁有」、「我們愛的淫亂小屋就看這次了」。

▲人妻還與4名小王中的其中1人拍下親密上身合照。（圖／取自免費圖庫pexels）

2人激戰地點遍布各地，台北、宜蘭、新竹、苗栗、台中、南投、台南、屏東、花蓮都有兩人的愛的足跡，此外2人為了尋求刺激感，甚至在商業大樓廁所內、吳男表妹床上、吳男公司等處發生性行為，訂下「一年做愛50次的目標」，人妻還喊，「下次我想躺在你們的會議桌上面，腳掛在你肩膀上，A片都這樣演」。

人妻辯稱，丈夫是在未經同意的情況下非法竊取LINE對話內容，認為這些對話不能具有證據能力，且裸露上半身的親密照片並不是在婚姻存續期間中拍攝。

但法院勘驗相關事證後，不採信人妻的說詞，指出對話中提到接吻、性行為的過程、次數、身體反應狀況、避孕、性暗示或性幻想的文字交談，可認定人妻已逾越普通朋友交往分際，判人妻應分別與吳男、張男、許男、劉男連帶賠償丈夫35萬、3萬、5萬、2萬元，全案仍可上訴。