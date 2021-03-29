　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻狂尬4男！激戰75次搞「淫亂小屋」喊：想在會議桌上…老公綠炸

▲性愛,做愛,嘿咻,辦公室性愛,性,偷情。（圖／視覺中國）

▲人妻多度在小王公司偷偷激戰，還喊下次想躺會議桌上。（圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／台北報導

台北一名人夫經常出國出差，不料，妻子卻趁機大搞婚外情，與4名男子有染，甚至與其中一名小王大戰75回合，激戰地點遍及全台各地，包括台北、新竹、台中、南投、花蓮等地，2人還多度在小王公司內激戰，直喊「菸味壓不住洨味」。人夫一日要使用家中電腦播放卡通給幼子看時，意外看到對話跳出，崩潰決定提告，日前法院判決出爐。

人夫主張，與妻子2006年結婚，他因工作緣故經常到國外出差，2018年9月返家要幫忙子女使用電腦播放卡通時，無意間發現妻子竟與吳、張、許、劉等男子有不少親密對話、照片，其中吳男與妻子發生75次的性行為，張、許、劉則是分別與妻子進行至少1至2次性行為，氣得他決定提告向妻子與4名小王請求連帶賠償。

其中人妻與吳男的對話內容包括，其中除了形容性愛聲響、狀態「噗撲噗撲」、「又香又濃溜」，還有不少互相勾引的鹹濕對話「看老衲的降魔棒」、「請好好的鞭打我，趕走我身上的惡靈」、「我還會用去魔液退散惡靈」、「週末就要來射妳」、「把屋頂射破」、「我內褲掉在你家」、「以後就準備一個淫光寶盒，一打開，嘩~~~~硬有勁有」、「我們愛的淫亂小屋就看這次了」。

▲▼ 接吻,熱吻,蛇吻,情侶,男女,小倆口 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲人妻還與4名小王中的其中1人拍下親密上身合照。（圖／取自免費圖庫pexels）

2人激戰地點遍布各地，台北、宜蘭、新竹、苗栗、台中、南投、台南、屏東、花蓮都有兩人的愛的足跡，此外2人為了尋求刺激感，甚至在商業大樓廁所內、吳男表妹床上、吳男公司等處發生性行為，訂下「一年做愛50次的目標」，人妻還喊，「下次我想躺在你們的會議桌上面，腳掛在你肩膀上，A片都這樣演」。

人妻辯稱，丈夫是在未經同意的情況下非法竊取LINE對話內容，認為這些對話不能具有證據能力，且裸露上半身的親密照片並不是在婚姻存續期間中拍攝。

但法院勘驗相關事證後，不採信人妻的說詞，指出對話中提到接吻、性行為的過程、次數、身體反應狀況、避孕、性暗示或性幻想的文字交談，可認定人妻已逾越普通朋友交往分際，判人妻應分別與吳男、張男、許男、劉男連帶賠償丈夫35萬、3萬、5萬、2萬元，全案仍可上訴。

ET快訊
快訊／士林民宅驚傳火警　屋內1人受困
台積電收599穩了？　專家：小心「山頂韭菜冤魂」抓交替
陳奕迅切割Adidas「爆天價違約金2.6億」　陸網：他近況
快訊／北市警最新人事　63名中階主官名單出爐
一年一度「保冷神器」開賣了！好市多才上架秒缺貨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／士林社子島民宅竄火煙！1男獲救1人受困　消防搶救中

大火燒毀發餐物資…人安萬華平安站改便當供餐！高齡創辦人急奔現場

半導體大廠火燒48分鐘！72勇消佈3水線力戰　強茂財損曝光

快訊／北市警最新人事布局！63名中階主官名單出爐

新店農會改選傳賄選　當選代表理事遭搜索約談

凌晨2點出門...彰化男留下衣鞋失蹤　警消吉安水域海空搜索

人妻狂尬4男！激戰75次搞「淫亂小屋」喊：想在會議桌上…老公綠炸

神奇！雲林婦全身燻黑遊走山區遇到警...偵查隊長一句話超準

熟客抱怨：釣不到！釣蝦場老闆一查傻眼　員工「2個月吃掉185斤」

藝廊闆娘酒後脫光霸佔小黃　嗆警「神經病」二審判決出爐

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民：現在不清50年後才要清？

郭泓志上《國光》被問「喜歡韓國人嗎？」　李玖哲驕傲秀二頭肌比腕力...GG了！

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

劉若英隔6年發片被阿信虧「打混」　「妳又不是五月天」...她反嗆：你交歌快一點！

反鎖房外不敢讓老婆大人知道！　阿公趁她出門「趕快敲爆」換新鎖

快訊／士林社子島民宅竄火煙！1男獲救1人受困　消防搶救中

大火燒毀發餐物資…人安萬華平安站改便當供餐！高齡創辦人急奔現場

半導體大廠火燒48分鐘！72勇消佈3水線力戰　強茂財損曝光

快訊／北市警最新人事布局！63名中階主官名單出爐

新店農會改選傳賄選　當選代表理事遭搜索約談

凌晨2點出門...彰化男留下衣鞋失蹤　警消吉安水域海空搜索

人妻狂尬4男！激戰75次搞「淫亂小屋」喊：想在會議桌上…老公綠炸

神奇！雲林婦全身燻黑遊走山區遇到警...偵查隊長一句話超準

熟客抱怨：釣不到！釣蝦場老闆一查傻眼　員工「2個月吃掉185斤」

藝廊闆娘酒後脫光霸佔小黃　嗆警「神經病」二審判決出爐

惠恕仁脫下口罩宣布「台帛旅遊泡泡」：這樣才能看到我的微笑

快訊／惠恕仁：駐美大使一起訪台　展現共同維持民主自由的決心

多久沒有High了？5／8東東森森好朋友生活節新北市民廣場大咖開唱 不見不散喔！

LIVE／蘇貞昌款宴帛琉總統惠恕仁　晚宴現場看這裡

快訊／士林社子島民宅竄火煙！1男獲救1人受困　消防搶救中

遠傳攜手《天堂2M》　申辦指定方案免課金直升40等

牽絲起司+炸辣椒入菜！美式餐廳新推12道視覺系美食　用餐再抽iPhone 12

吃青椒、芭樂能防黑色素沉澱長黑斑？營養師盤點4大營養素抗斑

徐若熙有機會拿3月MVP　締造史上無成績第一人

三大名師推薦熱門潛力股！低本益比蘋概股、水資源概念股　6檔各擁題材

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

社會熱門新聞

廂型車迴轉遭撞！機車騎士0肇責

即／半導體大廠強茂火警！員工驚慌逃出

警察之子性侵案再燒！受害女投書38號樹洞

千人面前遭太陽會殺手處決　北市議員殞命扯出驚人內幕

年輕女竹北大賣場墜樓亡　傳頭七送煞是烏龍

少年無照上路挑戰阿婆灣　直衝對向卡車底命危

網爆台南刑警PO文：把角頭後事辦風光

快訊／29歲男爬上關渡橋呆坐　警消急出動

熟客抱怨：釣不到蝦　老闆一查傻眼

台中男科大生墜樓亡…姊淚「願原諒霸凌者」

闖壹圓舊鈔秘境象鼻隧道　男墜崖亡

老公大玩BDSM！邀別人一起「開發玩具」…小7歲妻崩潰

北市議員遭太陽會擊斃　麻吉披麻帶孝跪公園竟是真凶

機車停住家樓下　他遭檢舉罰4800元

更多熱門

相關新聞

老公大玩BDSM！邀別人一起「開發玩具」…小7歲妻崩潰

老公大玩BDSM！邀別人一起「開發玩具」…小7歲妻崩潰

台中一對相差7歲的夫妻因玩BDSM（皮繩愉虐）認識，不料，結婚約5個多月後，人夫無意間卻發現妻子曾與他人發生性行為，小王還傳送下體照給妻子，氣得提出離婚訴訟，向妻子求償80萬元；對此，妻子則指控，丈夫有性癖好，喜歡「開發玩具」婚後不到2個月就不顧她的意願想找第三人加入閨房情趣，亦向丈夫求償20萬元。日前法院判決出爐！

老婆劈4男還罹癌！最慘人夫斬殺小王1號

老婆劈4男還罹癌！最慘人夫斬殺小王1號

寫5星送奶酪！高中生離開刪除　店家公布校名遭出征

寫5星送奶酪！高中生離開刪除　店家公布校名遭出征

人妻旅館內像屍體翻來翻去！　老公頭頂炸綠提告結局曝

人妻旅館內像屍體翻來翻去！　老公頭頂炸綠提告結局曝

陸推「黑珍珠餐廳指南」PK米其林 台北6間餐廳入榜

陸推「黑珍珠餐廳指南」PK米其林 台北6間餐廳入榜

關鍵字：

人妻出軌婚外情激戰台北

讀者迴響

熱門新聞

寫5星送奶酪！高中生離開刪除　店家公布校名遭出征

三對夫妻加入換妻旅行團！6人海島嗨戰3天

峮峮「6秒上下晃動」運動片瘋傳

男生多矮沒市場？台女曝分水嶺！

日月潭底垃圾山露出！百人淨潭

長賜號現場「脫困畫面」曝光

直擊《全明星》正妹經理當街被熊抱

愛莉莎莎低潮1個月　最慘收入歸零

廂型車迴轉遭撞！機車騎士0肇責

妻子拒絕性愛！丈夫討拍慘被砲轟

人類6年內絕種！唯一倖存者曝2027年街景

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

狗狗關車烤3HR　獲救反應逗笑警

咸素媛被爆大陸豪宅假的、找婆婆演戲　退出《妻子味道》

下半身好重！醒來見貓抱小JJ睡翻

更多

最夯影音

更多
家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒
超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面