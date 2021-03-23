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人妻直播主收抖內140萬！「跟男粉客廳使壞」還喊：快撞我…下場GG

▲▼ 房間,客廳,套房。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女直播主與男粉絲在家中客廳激戰，遭丈夫以監視器錄下提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

高雄一名已婚女直播主與「打賞」超過140萬元的男粉絲在家中發生性行為，被老公裝設的監視器全都錄下。丈夫氣得提告求償，法院審理過後，判人妻與小王應連帶給付人夫50萬元，可上訴。

人夫指出，妻子2020年4月8日晚間7時30分許與小王在家中客廳內發生性行為，讓他飽受身心煎熬，決定向2人提告求償精神撫慰金100萬元。

人妻則稱，她婚前擔任教授鋼琴的音樂老師，婚後丈夫鼓勵她加入網路直播，並與消費者積極互動，包括外出見面等，來獲取經紀公司的高額獎金，丈夫還曾親自開車載她赴小王的約。

她提到，事發當天下午丈夫在客廳裝設完監視器後，還做出「下體上下抖動」的猥褻行為，臉部也沒有任何憤怒表情，可見丈夫對於她與小王相約家中一事是清楚的，不然以正常情況來說，丈夫若知道妻子要與第三者發生逾矩行為時，應該會想辦法阻止。

人妻指出，丈夫還是包養網站的會員，可見雙方的婚姻關係，早已貌合神離，對於另一方如何處理與第三人的情感，也是默許、不予干涉的狀態，丈夫主張她與小王發生11次性關係求償一事，與事實不合，且丈夫在事發後仍持續與朋友、同事徹夜歡唱，看不出來精神痛苦不堪。

小王辯稱，他在「ipair」與「浪」直播平台「打賞」、「贊助」超過140萬元才與人妻較為熟識。人妻曾向他透露，是人夫以因應家庭支出為由，她才會到直播平台工作，夫妻倆因個性、生活方式等因素早已貌合神離，人夫對妻子的交友情況完全不干涉，強調自己對人妻的話深信不疑，不僅投入感情，還幾乎窮盡積蓄，不斷打賞，表示2人交往是人夫所容許的，求償無理由。

台北地方法院勘驗人妻與小王的LINE，發現雙方不僅以「公」、「婆」相稱，還有許多親密對話，「很想你」、「看我怎麼撞妳」、「快撞我」、「婆的會陰好像很敏感」、「想跟你愛愛」，人妻還曾將內褲遺落在小王車上，顯見兩人確實侵害人夫配偶權，至於人夫曾載妻子赴約、有無加入包養網，都不能合理化2人的行為，判2人應連帶賠償人夫50萬元，可上訴。

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