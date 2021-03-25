受邀活動打工！2女學生「輪流遭工作人員性侵」…她回家縮桌底崩潰

▲屏東男性侵2女學生，遭判刑8年。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

屏東一名林姓男子與女同事一起擔任某活動的工作人員，期間認識了女同事的2名女學生友人，晚上大家酒後待在同間房內，沒想到他竟趁其中一名女學生B女熟睡時出手性侵，緊接著再對另名女學生A女性侵得逞。事後他否認硬來，但法院勘驗相關事證後，將他判刑8年。案經上訴高雄高分院亦遭到駁回，可上訴。

判決指出，林男跟鄭姓女同事2018年12月底擔任公司協辦的某活動工作人員。當時還是在學學生的A女、B女受到鄭女的邀請，一同參加活動並擔任工作人員，並一起入住民宿，A女沐浴後與B女同睡一床。沒想到林男見鄭女及B女因酒精或疲累睡著後，不但沒有離開房間，反倒在熄燈後伸出狼爪。

林男見B女陷入熟睡，先是蹲在B女床邊親吻B女的頭部、臉部，接著指侵B女，但他見B女沒有反應，將目標轉向A女，還沒熟睡的A女被吻後嚇壞，但因過度驚嚇只好假裝沒有任何反應。不料，林男竟仗著體型的優勢，扯下A女的短褲、內褲，不顧對方稱「不要」性侵A女約10分鐘後，射精在她的腹部。

林男辯稱，當天他有在A女耳邊詢問意願，A女雖然沒有明確口頭同意發生性行為，但有點頭，2人接吻之後才進行後續動作；辯護人則質疑，若A女是非自願發生性行為，為何不求救，甚至事後還與林男一起工作、吃飯、合照，另外B女也是聽A女轉述性侵過程，認為有許多不合理之處。

▲女學生返家後行為異常嚇壞家人。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

但法院勘驗相關事證、供述後發現，A女前後證詞並無前後矛盾之處，且2女當時均為在學學生，與林男又是第一次見面，平日生活尚屬單純，怎麼可能當晚一起喝酒後就同意與他發生性行為。

法院發現，案發後A女出現性壓力反應、焦慮適應障礙症到醫院就醫。且A女姊姊也出庭作證，妹妹回家後不但蹲著縮在餐桌下吃飯，還會忘了關瓦斯、電燈、水，讓家人都很擔心，經詢問過後，妹妹情緒完全崩潰、哭到不能說話，這才在家人的陪同下報警處理，因此法院不採信林男的說詞。

屏東地方法院審理後，依乘機性交罪將林男判處3年6月有期徒刑，另依強制性交罪判刑6年，應執行有期徒刑8年；林男不服判決結果上訴，但高雄高分院認為原審並無違誤，將他的上訴駁回，全案仍可上訴。